बॉक्स ऑफिस पर 15वें दिन लुढ़की 'कांतारा चैप्टर 1', क्या दे पाएगी 'छावा' को मात?

ऋषभ शेट्टी की फिल्म ' कांतारा चैप्टर 1 ' पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। फिल्म न सिर्फ भारत, बल्कि विदेशों में भी छप्परफाड़ कमाई कर रही है। ये इस साल की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म 'सैयारा' को पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन फिलहाल विक्की कौशल की 'छावा' का शिकार नहीं कर पाई है, जो साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्मों में पहले पायदान पर विराजमान है। आइए जानें 'कांतारा चैप्टर 1' की अब तक की कमाई।

कारोबार 15 दिनों में भारत में इतनी कमाई कर चुकी फिल्म बॉक्स ऑफस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 14वें दिन 10.5 करोड़ का कारोबार किया था, वहीं 15वें दिन इसने 9 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसी के साथ 'कांतारा चैप्टर 1' ने 15 दिनों में भारत में कुल 485.40 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। बता दें कि ये पहली दफा है, जब फिल्म ने सिंगल डिजीट में कमाई की है। हालांकि, 'सैयारा' (329 करोड़) को पछाड़ ये इस साल की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन चुकी है।

छावा 'छावा' का रिकॉर्ड तोड़ने से कितनी दूर फिल्म? अब ये फिल्म केवल 'छावा' (601.54 करोड़ रुपये) से पीछे है। हालांकि, इसका रिकॉर्ड तोडने के लिए 'कांतारा चैप्टर 1' को 116.14 करोड़ रुपये कमाने की जरूरत है। अब अगर तीसरे वीकेंड पर इसकी कमाई में तेजी आई तो ये इस आंकड़े को छू सकती है। देखना होगा कि ये 'छावा' को मात दे पाती है या नहीं? हैरानी वाली बात ये है कि मुख्य भाषा कन्नड़ होने के बावजूद ये फिल्म हिंदी में भी अच्छी कमाई कर रही है।

मौका 'कांतारा चैप्टर 1' के लिए दूसरा हफ्ता बेहद अहम 'कांतारा चैप्टर 1' के लिए दूसरा हफ़्ता बेहद अहम है, क्योंकि इसी से तय होगा कि आने वाले दिनों में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कब तक टिक पाएगी। फिल्म के पास इस हफ्ते खूब कमाई करने का मौका है, क्योंकि आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की 'थामा' और हर्षवर्धन राणे व सोनम बाजवा की 'एक दीवाने की दीवानियत' 21 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। तब तक 'कांतारा चैप्टर 1' आराम से नोट छाप सकती है।