'राइज एंड फॉल' के पहले सीजन को मिला अपना विजेता, अर्जुन बिजलानी के सिर सजा ताज

लेखन नेहा शर्मा 11:25 am Oct 17, 202511:25 am

क्या है खबर?

पिछले काफी समय से बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर का शो 'राइज एंड फॉल' चर्चा में था। शाे के फिनाले को लेकर भी खूब खबरें सामने आ रही थीं। 6 प्रतियोगी फिनाले की ट्रॉफी के लिए भिड़ने वाले थे। ऐसे में दर्शकों की नजर थी कि आखिर कौन 'राइज एंड फॉल' का विजेता बनेगा। अब फिनाले से पहले ही 'राइज एंड फॉल' के विजेता का नाम सामने आ गया है। अभिनेता अर्जुन बिजलानी ने शो की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है।