'राइज एंड फॉल' के पहले सीजन को मिला अपना विजेता, अर्जुन बिजलानी के सिर सजा ताज
क्या है खबर?
पिछले काफी समय से बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर का शो 'राइज एंड फॉल' चर्चा में था। शाे के फिनाले को लेकर भी खूब खबरें सामने आ रही थीं। 6 प्रतियोगी फिनाले की ट्रॉफी के लिए भिड़ने वाले थे। ऐसे में दर्शकों की नजर थी कि आखिर कौन 'राइज एंड फॉल' का विजेता बनेगा। अब फिनाले से पहले ही 'राइज एंड फॉल' के विजेता का नाम सामने आ गया है। अभिनेता अर्जुन बिजलानी ने शो की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है।
बयान
क्या बोले अर्जुन?
अर्जुन ट्रॉफी हाथ में लिए शो के सेट से बाहर निकले और पैपराजी के लिए पोज देते हुए आभार व्यक्त किया। अर्जुन के चेहरे पर शो जीतने की खुशी साफ नजर आ रही है। उन्होंने कहा, "आप जानते हैं, मैं अपने घर जाकर अपने बिस्तर पर लेटना चाहता हूं और अपने बेटे को भी गले लगाना चाहता हूं।" वीडियो आने के तुरंत बाद प्रशंसकों ने अर्जुन को जीत की बधाई दी। हालांकि, फिर ये वीडियो डिलीट कर दिया गया।
ट्विटर पोस्ट
अर्जुन ने जीता 'राइज एंड फॉल'
#ArjunBijlani' every success feels so personal to me. Was dying to witness this moment. Screaming, crying, jumping with happiness for u. Seeing u with that trophy, which u achieved through all ur hard work n patience, makes me so proud of u, Jaan 🫶🏻#RiseAndFall @Thearjunbijlani pic.twitter.com/4bRD3RuSCE— ❥ LostInLove 💫🦋 (@AgaarTumSathHo) October 17, 2025
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Rise and Fall Show: Arjun Bijlani Winner! 🏆🔥— Marco🆇 (@deepu808080) October 17, 2025
Congratulations = ArjunBijlani 🏆🔥#RiseAndFall #Arjunbijlani #aarush #aarushbhola17 #AshneerGrover pic.twitter.com/WbVtum4oO3
नाराजगी
अर्जुन की जीत पर सवाल भी उठ रहे
कुछ लोग अर्जुन की जीत से खुश हैं तो कुछ को इसमें झोल दिख रहा है और वो निर्माताओं को खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं। आरुष भोला शो के पहले रनर-अप रहे। 'शार्क टैंक इंडिया' के पूर्व जज अशनीर ग्रोवर इस शो के होस्ट थे। प्रतियोगियों के विस्फोटक बयानों और विवादों के कारण शो सुर्खियों में रहा, खासकर पवन सिंह के आने के बाद से इसकी TRP और बढ़ गई। हालांकि, उन्होंने शो बीच में ही छोड़ दिया था।