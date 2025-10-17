'राइज एंड फॉल' के पहले सीजन को मिला अपना विजेता, अर्जुन बिजलानी के सिर सजा ताज

LOADING...
'राइज एंड फॉल' के विजेता बने अर्जुन बिजलानी

लेखन नेहा शर्मा
Oct 17, 2025
11:25 am
क्या है खबर?

पिछले काफी समय से बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर का शो 'राइज एंड फॉल' चर्चा में था। शाे के फिनाले को लेकर भी खूब खबरें सामने आ रही थीं। 6 प्रतियोगी फिनाले की ट्रॉफी के लिए भिड़ने वाले थे। ऐसे में दर्शकों की नजर थी कि आखिर कौन 'राइज एंड फॉल' का विजेता बनेगा। अब फिनाले से पहले ही 'राइज एंड फॉल' के विजेता का नाम सामने आ गया है। अभिनेता अर्जुन बिजलानी ने शो की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है।

बयान

क्या बोले अर्जुन?

अर्जुन ट्रॉफी हाथ में लिए शो के सेट से बाहर निकले और पैपराजी के लिए पोज देते हुए आभार व्यक्त किया। अर्जुन के चेहरे पर शो जीतने की खुशी साफ नजर आ रही है। उन्होंने कहा, "आप जानते हैं, मैं अपने घर जाकर अपने बिस्तर पर लेटना चाहता हूं और अपने बेटे को भी गले लगाना चाहता हूं।" वीडियो आने के तुरंत बाद प्रशंसकों ने अर्जुन को जीत की बधाई दी। हालांकि, फिर ये वीडियो डिलीट कर दिया गया।

अर्जुन ने जीता 'राइज एंड फॉल'

नाराजगी

अर्जुन की जीत पर सवाल भी उठ रहे

कुछ लोग अर्जुन की जीत से खुश हैं तो कुछ को इसमें झोल दिख रहा है और वो निर्माताओं को खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं। आरुष भोला शो के पहले रनर-अप रहे। 'शार्क टैंक इंडिया' के पूर्व जज अशनीर ग्रोवर इस शो के होस्ट थे। प्रतियोगियों के विस्फोटक बयानों और विवादों के कारण शो सुर्खियों में रहा, खासकर पवन सिंह के आने के बाद से इसकी TRP और बढ़ गई। हालांकि, उन्होंने शो बीच में ही छोड़ दिया था।