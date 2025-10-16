'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (तस्वीर: एक्स/@RishabShetty)

'कांतारा चैप्टर 1' बनी साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म, पहले स्थान पर कौन?

लेखन ज्योति सिंह 09:37 am Oct 16, 202509:37 am

क्या है खबर?

ऋषभ शेट्‌टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' की आंधी बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। 2 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने सिनेमाघरों में 15 दिन पूरे कर लिए हैं। दर्शकों पर फिल्म का खुमार इस कदर छाया है कि लोग फिल्म पर खूब अपना प्यार बरसा रहे हैं। इसी की बदौलत 'कांतारा चैप्टर 1' इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। आइए देखें फिल्म का ताजा कलेक्शन।