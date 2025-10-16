'कांतारा चैप्टर 1' बनी साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म, पहले स्थान पर कौन?
क्या है खबर?
ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' की आंधी बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। 2 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने सिनेमाघरों में 15 दिन पूरे कर लिए हैं। दर्शकों पर फिल्म का खुमार इस कदर छाया है कि लोग फिल्म पर खूब अपना प्यार बरसा रहे हैं। इसी की बदौलत 'कांतारा चैप्टर 1' इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। आइए देखें फिल्म का ताजा कलेक्शन।
कारोबार
14वें दिन कमाई में थोड़ी गिरावट
ऋषभ की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' सिर्फ वीकेंड पर नहीं, बल्कि कारोबारी दिनों पर भी जबरदस्त कमाई कर रही है। हालांकि, 14वें दिन फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। सैकनिल्क के मुताबिक, इसने 14वें दिन यानी दूसरे बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। देखा जाए तो ये अब तक की सबसे कम कमाई है। इसके बावजूद 'कांतारा चैप्टर 1' ने 475.90 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है।
रिकॉर्ड
दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी
'कांतारा चैप्टर 1' मेकर्स की तिजाेरी को मालामाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिल्म 500 करोड़ कमाने से इंच भर दूर है। पहले नंबर पर विक्की कौशल की एतिहासिक फिल्म 'छावा' कब्जा जमा कर बैठी है, जिसका भारत में कुल कलेक्शन 615.39 करोड़ है। देखना होगा कि 'कांतारा चैप्टर 1' ये रिकॉर्ड अपने नाम करेगी या नहीं। दुनियाभर के बात करें तो 'कांतारा चैप्टर 1' ने 650 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है।