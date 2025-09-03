रणवीर शौरी डेटिंग पर बोले- आजकल पत्नियां, पतियों को मरवा रहीं, मैं तो वैसे ही बदकिस्मत 

अभिनेता रणवीर शौरी अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी बयानबाजी को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने डेटिंग पर अपने विचार रखे और कहा कि अभी प्यार में पड़ने का ये समय सही नहीं है। दरअसल, शादी काे लेकर आ रहीं खबरों से रणवीर बहुत घबरा गए हैं और उनका कहना है कि एक तो वैसे ही वो प्यार के मामले में भाग्यशाली नहीं हैं और दूसरा अभी ये वक्त भी डेटिंग वाला नहीं है।

ेकब प्यार में निवेश करने का ये सही समय नहीं- रणवीर डिजिटल कमेंट्री से रणवीर बोले, "मुझे लगता है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच की दूरी बढ़ गई है। कितनी खबरें आ रही हैं कि कहीं पर बीवी ने पूर्व प्रेमी के साथ पति को मार दिया, कहीं पे पति ने अपने परिवार के साथ पत्नी को मार दिया। मैं तो वैसे भी प्यार के मामले में भाग्यशाली नहीं हूं, इसलिए मुझे लगता है कि अभी प्यार में निवेश करने का अच्छा समय नहीं है।"

दो टूक "आजकल तो बीवी एक्स बॉयफ्रेंड को भी अपना परिवार मानती है" रणवीर ने कहा, "मैंने डेटिंग एप पर प्रोफाइल यह देखने के लिए बनाई थी कि क्या मुझे किसी से मिलने का मौका मिलेगा। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। जब बाजार में मंदी होती है तो निवेशक पैसा नहीं लगाता न? तो अभी मार्केट डाउन है, कुछ मत लगाओ। आजकल तो बीवी बोल देती है कि मेरा एक्स-बॉयफ्रेंड भी परिवार है और आप कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि 10 लोग उसका समर्थन कर रहे होंगे कि गलत क्या कह रही है?"

राय घर बैठो और बॉडी बनाओ- रणवीर रणवीर आगे कहते हैं, "कुल मिलाकर अभी प्यार के पचड़े में या डेटिंग करना बेकार है। ये मंंदी का समय है। बेहतर है चुपचाप घर पर बैठे रहो और बॉडी बनाओ।" बता दें कि रणवीर ने साल 2010 में अभिनेत्री कोंकणा सेन से शादी की थी। साल 2011 में दोनों माता-पिता बने। हालांकि, फिर रणवीर और कोंकणा के बीच दूरियां आ गईं। साल 2015 में उनके रास्ते अलग-अलग हो गए और साल 2020 में उनका तलाक हो गया।