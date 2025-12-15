'धुरंधर'-'धुरंधर' बहुत हुआ, बॉक्स ऑफिस पर असली तूफान तो अब इस फिल्म से उठाएंगे रणवीर सिंह

इन दिनाें बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की ' धुरंधर ' छाई हुई है। इसकी चर्चाओं के बीच अब रणवीर की अगली बड़ी फिल्म 'प्रलय' से जुड़ी रोचक जानकारियां सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इस बार रणवीर एक बिल्कुल अलग और खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। उनका ये रूप दर्शकों को हैरान कर देगा। 'प्रलय' दर्शकों के लिए जबरदस्त सरप्राइज लेकर आ रही है। क्या कुछ जानकारी मिली है, आइए जानते हैं।

अपडेट 'प्रलय' की शूटिंग कब शुरू करेंगे रणवीर? मिड डे के मुताबिक, रणवीर की फिल्म 'प्रलय' की शूटिंग अगले साल जुलाई-अगस्त के बीच शुरू होने वाली है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि फरहान अख्तर के निर्देशन में बनने वाली 'डॉन 3' की शूटिंग सबसे पहले साल 2026 में शुरू होगी। इसके बाद रणवीर अपना पूरा ध्यान 'प्रलय' पर लगाएंगे। जनवरी में 'डॉन 3' की शूटिंग शेड्यूल के बाद 'प्रलय' की शूटिंग की अंतिम समयसीमा तय होगी।

धमाका रणवीर के करियर की सबसे बड़ी पिक्चर इस फिल्म का निर्देशन जय मेहता कर रहे हैं। फिल्म में मुख्य किरदार के जीवन की जंग या बचने की कहानी दिखाएगी। इसमें एक ऐसे शख्स की कहानी होगी, जो मुश्किल वक्त में भी अपने परिवार को बचाने के लिए हर हद पार कर जाएगा। ये रणवीर की सबसे खौफनाक फिल्म है, जिसकी कहानी दर्शकों की रूह कंपा देगी। उधर रणवीर का रूप लोगों के रोंगटे खड़े कर देगा। इसे रणवीर की सबसे बड़ी पिक्चर बताया जा रहा है।

Advertisement

सेट सामने आएगा मुंबई का अनदेखा और खौफनाक रूप फिल्म में मुंबई शहर को 'द हंगर गेम्स' और 'आई एम लीजेंड' जैसी डरावनी दुनिया के रूप में पेश किया जा सकता है। 'प्रलय' एक डरावनी और थ्रिलर कहानी होगी। कहानी को और जोरदार बनाने के लिए मुंबई शहर को एक खतरनाक और रहस्यमय दुनिया की तरह दिखाया जाएगा। सड़कें खाली, इमारतें जर्जर और माहौल भयावह नजर आएगा। कुछ हिस्से मुंबई में शूट किए जाएंगे, ताकि लोकेशन का असर बना रहे और बाकी दृश्य अन्य जगहों पर शूट किए जाएंगे।

Advertisement