'धुरंधर' की दूसरी किस्त 'रिवेंज' का ऐलान, यश और अजय देवगन की फिल्मों से होगा सामना

लेखन ज्योति सिंह 02:45 pm Dec 05, 202502:45 pm

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का आपस में टकराना कोई नई बात नहीं है। 2026 में फिर से बड़ी फिल्मों का टकराव देखने को मिलेगा, क्योंकि रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की दूसरी किस्त का ऐलान हो गया है। आदित्य धर की निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। एक तरफ दर्शकों और समीक्षकों की फिल्म पर सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, तो दूसरी तरफ निर्माताओं ने इसके सीक्वल की रिलीज तारीख से पर्दा उठा दिया है।