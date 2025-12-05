'धुरंधर' की दूसरी किस्त 'रिवेंज' का ऐलान, यश और अजय देवगन की फिल्मों से होगा सामना
बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का आपस में टकराना कोई नई बात नहीं है। 2026 में फिर से बड़ी फिल्मों का टकराव देखने को मिलेगा, क्योंकि रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की दूसरी किस्त का ऐलान हो गया है। आदित्य धर की निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। एक तरफ दर्शकों और समीक्षकों की फिल्म पर सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, तो दूसरी तरफ निर्माताओं ने इसके सीक्वल की रिलीज तारीख से पर्दा उठा दिया है।
सीक्वल का शाीर्षक 'रिवेंज' होगा
जैसा कि काफी समय से चर्चा चल रही थी कि 'धुरंधर' की दूसरी किस्त आएगी। अब ये अफवाहें सच साबित हो गई हैं। फिल्म के अंत में निर्माताओं ने दूसरी किस्त और रिलीज तारीख का ऐलान करते हुए दर्शकाें को बड़ा तोहफा दिया है। बताया गया है कि 'धुरंधर' की दूसरी किस्त का शीर्षक 'रिवेंज' होगा जिसे 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। अब देखना होगा कि निर्माता सीक्वल की कहानी और किरदार में क्या नयापन दिखाएंगे।
'रिवेंज' का इन फिल्मों से होगा टकराव
निर्माताओं ने 'धुरंधर' की दूसरी किस्त का ऐलान करते हुए अगले साल बॉक्स ऑफिस पर बड़ी टक्कर का संकेत भी दिया है। दरअसल, सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' 19 मार्च को ईद के मौके पर रिलीज हो रही है। अजय देवगन की कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'धमाल 4' भी उसी दौरान आ रही है, जिससे तीनों बड़ी फिल्मों में टकराव होना तय है। बता दें कि रणवीर की 'धुरंधर' का हिस्सा संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल भी हैं।