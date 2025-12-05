'वन टू चा चा चा' का मोशन पोस्टर हुआ जारी

आशुतोष राणा की फिल्म 'वन टू चा चा चा' का मोशन पोस्टर और रिलीज तारीख जारी

लेखन ज्योति सिंह 02:07 pm Dec 05, 202502:07 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आशुतोष राणा और मुकेश तिवारी आगामी फिल्म 'वन टू चा चा चा' से धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। निर्माताओं ने इस कॉमेडी-ड्रामा फिल्म का मोशन पोस्टर जारी करते हुए लोगों का उत्साह अभी से बढ़ा दिया। इसी के साथ फिल्म की रिलीज तारीख का खुलासा हो गया। 'वन टू चा चा चा' का निर्देशन अभिषेक राज खेमका और रजनीश ठाकुर ने मिलकर किया है। आशुतोष की यह फिल्म भरपूर मनोरंजन देने का वादा करती है।