आशुतोष राणा की फिल्म 'वन टू चा चा चा' का मोशन पोस्टर और रिलीज तारीख जारी

लेखन ज्योति सिंह
Dec 05, 2025
02:07 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आशुतोष राणा और मुकेश तिवारी आगामी फिल्म 'वन टू चा चा चा' से धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। निर्माताओं ने इस कॉमेडी-ड्रामा फिल्म का मोशन पोस्टर जारी करते हुए लोगों का उत्साह अभी से बढ़ा दिया। इसी के साथ फिल्म की रिलीज तारीख का खुलासा हो गया। 'वन टू चा चा चा' का निर्देशन अभिषेक राज खेमका और रजनीश ठाकुर ने मिलकर किया है। आशुतोष की यह फिल्म भरपूर मनोरंजन देने का वादा करती है।

रिलीज

इस तारीख को रिलीज होगी फिल्म 

'वन टू चा चा चा' के 49 सेकंड के मोशन पोस्टर को सोशल मीडिया पर दिलचस्प अंदाज में पेश किया है। टीजर में शादी का मंडप, पुलिस चौकी, पैसा, अराजकता और कॉमेडी के साथ-साथ सभी किरदारों की एक झलक दिखी है। पोस्टर में आशुतोष के साथ अभिनेत्री नायरा बनर्जी नजर आ रही हैं। ललित प्रभाकर, अनंत जोशी, अभिमन्यु सिंह और हर्ष मायर भी प्रमुख किरदार में हैं। 'वन टू चा चा चा' 16 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए मोशन पोस्टर 

