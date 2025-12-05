'धुरंधर' रिव्यू: रणवीर सिंह की फिल्म पर लगी ब्लॉकबस्टर की मुहर, लोग बोले- पूरा पैसा वसूल

LOADING...
'धुरंधर' देखने के बाद जनता ने सुनाई अपनी राय

लेखन ज्योति सिंह
Dec 05, 2025
01:23 pm
क्या है खबर?

अभिनेता रणवीर सिंह अपनी एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' के साथ सिनेमाघरों में आ चुके हैं। फिल्म का पहला शो देखने के बाद जनता ने सोशल मीडिया पर अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। लोगों में जो खुमारी फिल्म की रिलीज से पहले देखी जा रही थी, वो रिलीज के बाद और बढ़ती दिखाई दे रही है। आलम ये है कि 'धुरंधर' पर पहले ही दिन लोगों ने ब्लॉकबस्टर और पैसा वसूल जैसा ठप्पा लगाना शुरू कर दिया है।

तारीफ

'धुरंधर' के सितारों को मिल रही जनता की तारीफ

'धुरंधर' में रणवीर के अलावा, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और आर माधवन भी प्रमुख किरदार में हैं। जनता को जहां रणवीर दमदार लगे हैं, तो अन्य सितारे भी दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'धुरंधर, देशभक्ति से भरपूर एक्शन ड्रामा है जो जबरदस्त असर छोड़ता है। रणवीर की अब तक की जबरदस्त परफॉर्मेंस है। अक्षय खन्ना और आर माधवन अच्छे लगे हैं। संजय दत्त भी अच्छे हैं। अर्जुन रामपाल सितारा हैं।'

सिनेमैटाेग्राफी

फिल्म की सिनेमैटाेग्राफी जबरदस्त

'धुरंधर' देखने के बाद लोगों को फिल्म की सिनेमैटाेग्राफी जबरदस्त लगी है। एक यूजर ने लिखा, 'इस जबरदस्त जासूसी थ्रिलर में रणवीर एक खतरनाक किरदार में हैं! आदित्य धर ने जबरदस्त एक्शन, रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्विस्ट और देशभक्ति की आग बिखेरी है जो जबरदस्त प्रहार करती है।' एक अन्य ने लिखा, 'धुरंधर मनोरंजक एक्शन-ड्रामा है जिसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। मुख्य कलाकारों का अभिनय भावनात्मक भार जोड़ता है। दृश्य और बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छे हैं। आकर्षक संगीत है।'

प्रतिक्रियाएं

जनता को लगी पैसा वूसल फिल्म

कुल मिलाकर आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' जनता को काफी जबरदस्त लग रही है। लोगों ने अभी से रणवीर अभिनीत फिल्म को ब्लॉकबस्टर और पैसा वसूल बताना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने लिखा, 'पूरी पैसा वसूल! रणवीर सिंह का अंदाज जबरदस्त है, BGM जबरदस्त है, एक्शन जबरदस्त है और कहानी आपको आखिर तक बांधे रखती है। एक फुल-ऑन मास एंटरटेनर। इसे मिस न करें! सुनामी आधिकारिक तौर पर आ रही।'

धुरंधर

'धुरंधर' का बजट और एडवांस बुकिंग

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' को बनाने में 280 करोड़ रुपये का खर्च आया है। वहीं ई-टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने एडवांस में 2D में 2.55 लाख से ज्यादा टिकट बेचे हैं। रिलीज से पहले फिल्म ने करीब 14 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। माना जा रहा है कि 'धुरंधर' पहले दिन 15-20 करोड़ रुपये के बीच कारोबार कर सकती है।

