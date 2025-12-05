'धुरंधर' रिव्यू: रणवीर सिंह की फिल्म पर लगी ब्लॉकबस्टर की मुहर, लोग बोले- पूरा पैसा वसूल

अभिनेता रणवीर सिंह अपनी एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' के साथ सिनेमाघरों में आ चुके हैं। फिल्म का पहला शो देखने के बाद जनता ने सोशल मीडिया पर अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। लोगों में जो खुमारी फिल्म की रिलीज से पहले देखी जा रही थी, वो रिलीज के बाद और बढ़ती दिखाई दे रही है। आलम ये है कि 'धुरंधर' पर पहले ही दिन लोगों ने ब्लॉकबस्टर और पैसा वसूल जैसा ठप्पा लगाना शुरू कर दिया है।

तारीफ 'धुरंधर' के सितारों को मिल रही जनता की तारीफ 'धुरंधर' में रणवीर के अलावा, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और आर माधवन भी प्रमुख किरदार में हैं। जनता को जहां रणवीर दमदार लगे हैं, तो अन्य सितारे भी दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'धुरंधर, देशभक्ति से भरपूर एक्शन ड्रामा है जो जबरदस्त असर छोड़ता है। रणवीर की अब तक की जबरदस्त परफॉर्मेंस है। अक्षय खन्ना और आर माधवन अच्छे लगे हैं। संजय दत्त भी अच्छे हैं। अर्जुन रामपाल सितारा हैं।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट Just Watched #Dhurandhar

Rating ⭐⭐⭐⭐#DhurandharReview is a high-adrenaline patriotic action drama that hits hard from the very first frame.#RanveerSingh delivers one of his most intense performance Akshay Khana acting man🔥 R Madhvan is Good. Sanjay Dutt good.Arjun Rampal 🔥 pic.twitter.com/qBQdoME84U — Yash 👑 (@SANDEEPMH07) December 4, 2025

सिनेमैटाेग्राफी फिल्म की सिनेमैटाेग्राफी जबरदस्त 'धुरंधर' देखने के बाद लोगों को फिल्म की सिनेमैटाेग्राफी जबरदस्त लगी है। एक यूजर ने लिखा, 'इस जबरदस्त जासूसी थ्रिलर में रणवीर एक खतरनाक किरदार में हैं! आदित्य धर ने जबरदस्त एक्शन, रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्विस्ट और देशभक्ति की आग बिखेरी है जो जबरदस्त प्रहार करती है।' एक अन्य ने लिखा, 'धुरंधर मनोरंजक एक्शन-ड्रामा है जिसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। मुख्य कलाकारों का अभिनय भावनात्मक भार जोड़ता है। दृश्य और बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छे हैं। आकर्षक संगीत है।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट #Dhurandhar 🎥💥🔥– Ranveer's a beast in this brutal spy thriller! Aditya Dhar delivers raw action, goosebump twists & patriotic fire that hits like a sledgehammer. 🌟🌟🌟🌟🌟4.5/5 – Wild, violent & unmissable! Book now!

☄️🤼#DhurandharReview#RanveerSingh #AdityaDhar #Trending… pic.twitter.com/NLSqfEToDB — 𝒮𝓊𝓂𝒶𝓃 (@Bollycrick53877) December 4, 2025

प्रतिक्रियाएं जनता को लगी पैसा वूसल फिल्म कुल मिलाकर आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' जनता को काफी जबरदस्त लग रही है। लोगों ने अभी से रणवीर अभिनीत फिल्म को ब्लॉकबस्टर और पैसा वसूल बताना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने लिखा, 'पूरी पैसा वसूल! रणवीर सिंह का अंदाज जबरदस्त है, BGM जबरदस्त है, एक्शन जबरदस्त है और कहानी आपको आखिर तक बांधे रखती है। एक फुल-ऑन मास एंटरटेनर। इसे मिस न करें! सुनामी आधिकारिक तौर पर आ रही।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट #DhurandharReview – ⭐⭐⭐⭐⭐

Pure Paisa Vasool! Ranveer Singh is on absolute fire, BGM hits HARD, action is wild, and the storyline keeps you hooked till the end.

A full-on mass entertainer—don’t miss it!

Tsunami is officially on the way 🔥🌊#Dhurandhar #RanveerSingh… pic.twitter.com/GmiisToiXd — Ashish Kumar (@ashishK_tweets) December 5, 2025