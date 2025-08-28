रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने यूं यूं मनाई गणेश चतुर्थी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@deepikapadukone)

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने लिया गणपति बप्पा का आशीर्वाद, सामने आया वीडियो

लेखन दीक्षा शर्मा 12:01 pm Aug 28, 202512:01 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की सबसे चर्चित और लोकप्रिय जोड़ियों में से एक है। प्रशंसक भी दोनों को साथ में देखना काफी पसंद करते हैं। अब दीपिका और रणवीर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें इस जोड़े को गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेते हुए देखा जा सकता है। इस मौके पर दोनों पारंपरिक परिधानों में नजर आए। दीपिका और रणवीर का यह वीडियो अंबानी परिवार के एंटीलिया स्थित वार्षिक गणेश पूजा का बताया जा रहा है।