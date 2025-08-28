LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने लिया गणपति बप्पा का आशीर्वाद, सामने आया वीडियो 
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने यूं यूं मनाई गणेश चतुर्थी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@deepikapadukone)

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 28, 2025
12:01 pm
क्या है खबर?

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की सबसे चर्चित और लोकप्रिय जोड़ियों में से एक है। प्रशंसक भी दोनों को साथ में देखना काफी पसंद करते हैं। अब दीपिका और रणवीर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें इस जोड़े को गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेते हुए देखा जा सकता है। इस मौके पर दोनों पारंपरिक परिधानों में नजर आए। दीपिका और रणवीर का यह वीडियो अंबानी परिवार के एंटीलिया स्थित वार्षिक गणेश पूजा का बताया जा रहा है।

रणवीर का नया लुक वायरल

सामने आए वीडियो में रणवीर का बिल्कुल नया लुक देखने को मिल रहा है। उन्होंने अपने दाढ़ी-मूंछ कटवा लिए हैं। इसी के साथ अभिनेता ने अपने बाल भी छोटे कर लिए हैं। बता दें कि इस साल की गणेश चतुर्थी दीपिका और रणवीर के लिए बेहद खास है, क्योंकि यह उनकी बेटी दुआ पादुकोण सिंह के जन्म के बाद पहली गणेश चतुर्थी है। इस जोड़े ने बीते वर्ष 8 सितंबर को अपनी बेटी का दुनिया में स्वागत किया था।

