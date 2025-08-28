रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने लिया गणपति बप्पा का आशीर्वाद, सामने आया वीडियो
क्या है खबर?
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की सबसे चर्चित और लोकप्रिय जोड़ियों में से एक है। प्रशंसक भी दोनों को साथ में देखना काफी पसंद करते हैं। अब दीपिका और रणवीर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें इस जोड़े को गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेते हुए देखा जा सकता है। इस मौके पर दोनों पारंपरिक परिधानों में नजर आए। दीपिका और रणवीर का यह वीडियो अंबानी परिवार के एंटीलिया स्थित वार्षिक गणेश पूजा का बताया जा रहा है।
लुक
रणवीर का नया लुक वायरल
सामने आए वीडियो में रणवीर का बिल्कुल नया लुक देखने को मिल रहा है। उन्होंने अपने दाढ़ी-मूंछ कटवा लिए हैं। इसी के साथ अभिनेता ने अपने बाल भी छोटे कर लिए हैं। बता दें कि इस साल की गणेश चतुर्थी दीपिका और रणवीर के लिए बेहद खास है, क्योंकि यह उनकी बेटी दुआ पादुकोण सिंह के जन्म के बाद पहली गणेश चतुर्थी है। इस जोड़े ने बीते वर्ष 8 सितंबर को अपनी बेटी का दुनिया में स्वागत किया था।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
