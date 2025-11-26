'लव एंड वॉर' की रिलीज पर आमने-सामने रणबीर कपूर और संजय लीला भंसाली, अब क्या होगा?

पिछले दिनों खबर आई थी कि रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण पार्ट 2' को आगे बढ़ा दिया गया है और रणबीर ने अपनी तारीखें निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' को दे दी हैं। अब उनकी इस फिल्म की रिलीज से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। खबर है कि 'लव एंड वॉर' को दर्शकों के बीच लाने को लेकर रणबीर ने भंसाली से एक खास गुजारिश की है।

गुजारिश रणबीर ने भंसाली से किया ये खास अनुरोध बॉलीवुड हंगामा को एक सूत्र ने बताया कि रणबीर चाहते हैं कि 'लव एंड वॉर' और 'रामायण' की रिलीज के बीच कम से कम 4 महीने का फासला हो, क्योंकि 'रामायण' की रिलीज तारीख बदली नहीं जा सकती, इसलिए रणबीर ने भंसाली से अनुरोध किया है कि 'लव एंड वॉर' को जून 2026 तक सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया जाए। रणबीर को डर है कि अगर दोनों फिल्में पास-पास रिलीज होती हैं तो दर्शकों और मीडिया का ध्यान बंट जाएगा।

योजना भंसाली कब रिलीज करना चाहते हैं फिल्म? दरअसल, एक एक्टर के लिए 2 बड़ी फिल्मों का टकराना अच्छा नहीं माना जाता। 'रामायण' की रिलीज तारीख पहले से ही तय है। इसे आगे-पीछे नहीं किया जा सकता, इसलिए रणबीर ने भंसाली से कहा है कि 'लव एंड वॉर' को जून 2026 तक रिलीज कर दें। भंसाली चाहते हैं कि उनकी फिल्म 'लव एंड वॉर' 15 अगस्त 2026 यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आए, लेकिन रणबीर मानते हैं कि अगस्त वाली तारीख रिलीज के लिए बहुत लेट है।

चिंता अपनी 2 बड़ी फिल्मों की टक्कर नहीं चाहते रणबीर दरअसल, रणबीर की 'रामायण' नवंबर में आएगी। उन्हें डर है कि 'लव एंड वॉर' अगस्त और कुछ ही महीनों बाद 'रामायण' आएगी तो दोनों फिल्मों में सिर्फ 2-3 महीने का गैप बचेगा। रणबीर चाहते हैं कि इनके बीच अच्छा-खासा अंतर हो ताकि प्रचार ठीक से हो और दर्शक उन्हें देखकर बोर न हों। ना ही फिल्में एक-दूसरे की कमाई को नुकसान पहुंचाएं। रणबीर नहीं चाहते कि 'लव एंड वॉर' की रिलीज और उसके बाद की चर्चा 'रामायण' पर असर डाले।