विजय देवरकोंडा की फिल्म 'VD14' में नजर आएगा हॉलीवुड का ये सुपरस्टार, सेट से तस्वीर वायरल

संकेत

सेट से वायरल तस्वीरों को देख लग रहे संकेत

फिल्म 'VD14' के सेट से आई तस्वीरों में हॉलीवुड अभिनेता अर्नोल्ड वोसलू को देखा गया। अभिनेता विनोद सागर के साथ, उनकी तस्वीर ने लोगों का उत्साह बढ़ा दिया है। शूटिंग की यह तस्वीर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे देखकर कयास लग रहे हैं कि क्या अर्नोल्ड, 'VD14' जैसी पीरियड-ड्रामा फिल्म का हिस्सा बन गए हैं। अर्नोल्ड को हॉलीवुड की फ्रैंचाइजी फिल्म 'द ममी' में उनके खौफनाक खलनायक के किरदार के रूप में जाना जाता है।