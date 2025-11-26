विजय देवरकोंडा की फिल्म 'VD14' में नजर आएगा हॉलीवुड का ये सुपरस्टार, सेट से तस्वीर वायरल
क्या है खबर?
दक्षिण सिनेमा के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा अपनी निजी जिंदगी को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। पिछले दिनों रश्मिका मंदाना संग उनकी सगाई की खबरों ने लोगों का ध्यान खींचा था। अब अभिनेता की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'VD14' से जुड़ा अपडेट आया है, जो उनके प्रशंसकों को उत्साहित कर देगा। जाहिर है कि 'VD14' से अभिनेता का पहला लुक मई, 2025 में जारी हुआ था। अब सेट से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें हॉलीवुड के सुपरस्टार को देखा गया है।
संकेत
सेट से वायरल तस्वीरों को देख लग रहे संकेत
फिल्म 'VD14' के सेट से आई तस्वीरों में हॉलीवुड अभिनेता अर्नोल्ड वोसलू को देखा गया। अभिनेता विनोद सागर के साथ, उनकी तस्वीर ने लोगों का उत्साह बढ़ा दिया है। शूटिंग की यह तस्वीर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे देखकर कयास लग रहे हैं कि क्या अर्नोल्ड, 'VD14' जैसी पीरियड-ड्रामा फिल्म का हिस्सा बन गए हैं। अर्नोल्ड को हॉलीवुड की फ्रैंचाइजी फिल्म 'द ममी' में उनके खौफनाक खलनायक के किरदार के रूप में जाना जाता है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वायरल तस्वीर
#Mummy fame #ArnoldVosloo starring in a telugu movie it seems, tentatively titled #VD14— Balaji Sivakumar (@DesignSBalaji) November 26, 2025
Vijay Devarakonda movie ah😳 pic.twitter.com/QVI2tTPwjD
फिल्म
'VD14' की कास्ट और निर्देशक
विजय अभिनीत फिल्म 'VD14' का निर्देशन राहुल सांकृत्यायन कर रहे हैं। इस पीरियड-ड्रामा फिल्म की कहानी 1854 और 1878 के बीच की पृष्ठभूमि पर आधारित है जिसमें अभिनेता को एक योद्धा के किरदार में दिखाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें विजय के साथ, अभिनेत्री रश्मिका नजर आ सकती हैं। यह फिल्म 5 भाषाओं के साथ, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। हालांकि निर्माताओं ने 'VD14' की रिलीज तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।