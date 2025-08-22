LOADING...
अक्षय कुमार ने पहनी पलाजो पैंट तो यूजर्स ने उड़ाया मजाक, रणवीर सिंह से की तुलना
लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 22, 2025
05:23 pm
क्या है खबर?

अक्षय कुमार का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हाल ही में अभिनेता को मुंबई हवाई अड्डे पर देखा गया, जहां उनके आउटफिट ने लोगों का ध्यान खींच लिया। दरअसल, अक्षय ने काली रंग की टी-शर्ट के साथ पलाजो पैंट पहनी थी। हमेशा की तरह उनका स्वैग कमाल का था, लेकिन यूजर्स ने अभिनेता के आउटफिट पर मजेदार प्रतिक्रिया दी हैं। कुछ लोग उनकी तुलना रणवीर सिंह से कर रहे हैं।

प्रतिक्रिया

यूजर्स दे रहे अलग-अलग प्रतिक्रिया

वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'ट्विंकल खन्ना कह रही होंगी- जल्दी घर आकर मेरा पजामा वापस करो।' एक लिखते हैं, 'भाई के अंदर रणवीर घुस गए हैं।' दूसरे ने लिखा, 'रणवीर के साथ रहने के लक्षण, लेकिन कूल लग रहे हो।' अक्षय जल्द ही फिल्म 'जॉली LLB 3' में नजर आएंगे। उनकी यह फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होगी। उनके पास 'भूत बंगला', 'वेलकम टू जंगल', 'हेरा फेरी 3' और 'हैवान' जैसी फिल्में भी हैं।

