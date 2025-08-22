अक्षय कुमार ने पहनी पलाजो पैंट तो यूजर्स ने उड़ाया मजाक, रणवीर सिंह से की तुलना

प्रतिक्रिया

यूजर्स दे रहे अलग-अलग प्रतिक्रिया

वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'ट्विंकल खन्ना कह रही होंगी- जल्दी घर आकर मेरा पजामा वापस करो।' एक लिखते हैं, 'भाई के अंदर रणवीर घुस गए हैं।' दूसरे ने लिखा, 'रणवीर के साथ रहने के लक्षण, लेकिन कूल लग रहे हो।' अक्षय जल्द ही फिल्म 'जॉली LLB 3' में नजर आएंगे। उनकी यह फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होगी। उनके पास 'भूत बंगला', 'वेलकम टू जंगल', 'हेरा फेरी 3' और 'हैवान' जैसी फिल्में भी हैं।