राणा दग्गुबाती हुए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने-माने अभिनेता राणा दग्गुबाती पिछले कुछ दिनों से अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के दायरे में हैं। दग्गुबाती 11 अगस्त को हैदराबाद स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे, जहां उनके बयान दर्ज हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर दग्गुबाती का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह मीडिया से घिरे नजर आ रहे हैं। हालांकि, इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कोई बातचीत नहीं की।
मामला
अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा है मामला
अवैध सट्टेबाजी ऐप का प्रचार करने के चलते दग्गुबाती प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर हैं। आरोप है कि उन्होंने सट्टेबाजी ऐप का समर्थन किया है, जिसके बाद जांच एजेंसी ने विजय समेत मनोरंजन जगत से जुड़ीं 29 हस्तियों पर मामला दर्ज किया है। इस सूची में विजय देवरकोंडा, मंचू लक्ष्मी, प्रकाश राज, निधि अग्रवाल जैसे बड़े कलाकारों के नाम भी शामिल हैं। इससे पहले विजय प्रवर्तन 6 अगस्त को निदेशालय के साथ पेश हुए थे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#WATCH | Hyderabad, Telangana: Actor Rana Daggubati appears before the ED officials at Hyderabad Zonal ED office in connection with an illegal betting apps case inquiry. pic.twitter.com/9Ypct3Ml59— ANI (@ANI) August 11, 2025