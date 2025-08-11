ED के सामने पेश हुए राणा दग्गुबाती (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ranadaggubati)

राणा दग्गुबाती हुए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश, जानिए क्या है मामला

लेखन दीक्षा शर्मा 11:32 am Aug 11, 202511:32 am

क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने-माने अभिनेता राणा दग्गुबाती पिछले कुछ दिनों से अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के दायरे में हैं। दग्गुबाती 11 अगस्त को हैदराबाद स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे, जहां उनके बयान दर्ज हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर दग्गुबाती का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह मीडिया से घिरे नजर आ रहे हैं। हालांकि, इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कोई बातचीत नहीं की।