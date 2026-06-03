राम गोपाल वर्मा पर अशोक पंडित का जोरदार पलटवार- FWICE दादागीरी नहीं करती, पहले बकाया चुकाओ

खुलासा "दूसरों पर सवाल उठाने वाले खुद अपना पुराना वादा भूल गए" अशोक पंडित का ये बयान रणवीर के खिलाफ FWICE के असहयोग निर्देश पर वर्मा की प्रतिक्रिया के बाद आया। वर्मा ने सोशल मीडिया पर फेडरेशन की आलोचना करते हुए उसके कदमों पर सवाल उठाए थे। इस पर पलटवार करते हुए अब अशोक पंडित ने आरोप लगाया कि राम गोपाल वर्मा खुद अतीत में बकाया भुगतान के मामले को लेकर फेडरेशन के पास आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने उस समय किए गए अपने वादे को पूरा नहीं किया।

आरोप दूसरों पर सवाल उठाने वाले खुद 2017 से दबाकर बैठे हैं 1 करोड़ रुपये- दावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक ने कहा, "FWICE कोई दादागीरी करने वाली संस्था नहीं है। ये एक गंभीर फेडरेशन है। राम गोपाल वर्मा ने हमारे बारे में अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। आज हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं वर्मा पर तकनीशियनों का एक करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है और ये मामला साल 2017 से लगातार चल रहा है। उन्होंने फेडरेशन को एक पत्र लिखा था।"

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मांग फिल्म फेडरेशन ने की वर्मा से माफी की मांग अशोक पंडित ने आगे कहा, "वर्मा ने फेडरेशन से समर्थन मांगते हुए गुहार लगाई थी कि उन्हें भुगतान करने के लिए थोड़ा समय दिया जाए। उन्होंने वादा किया था कि वो मार्च 2019 तक पूरा भुगतान कर देंगे, लेकिन उन्होंने आज तक ये पैसे नहीं दिए हैं। फेडरेशन के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए हम उनसे बिना शर्त माफी की मांग करते हैं।" अभी अशोक के इस दावे पर वर्मा की प्रतिक्रिया आनी बाकी है।

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