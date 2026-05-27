'डॉन 3' विवाद: रणवीर सिंह ने क्यों दिखाया फिल्म फेडरेशन को ठेंगा? जानिए अंदर की बात

'डॉन 3' से अभिनेता रणवीर सिंह के अचानक बाहर होने के बाद निर्माता-निर्देशक फरहान अख्तर ने फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) में शिकायत दर्ज कराई है। उनका दावा है कि रणवीर के इस फैसले के चलते उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मामला सुलझाने के लिए जब FWICE ने रणवीर को मिलने के लिए बुलाया तो उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद फेडरेशन ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 'असहयोग निर्देश' जारी कर दिया।

बुलावा रणवीर को FWICE का 3 बार बुलावा सोमवार को, FWICE ने रणवीर के खिलाफ एक असहयोग निर्देश जारी किया। ईटाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में अशोक पंडित ने इस विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की उम्मीद में रणवीर से संपर्क करने के कई प्रयासों को याद किया। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि दोनों पक्ष बैठकर इस मामले को सुलझाएं और उन्होंने इसके लिए रणवीर को 3 बार बुलावा भी भेजा था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया।

दो टूक "हम निर्माता संघ के साथ बैठक करेंगे" अशोक ने कहा, "जब रणवीर को पता चला कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तब उन्होंने एक मेल भेजा, जिसमें कहा गया कि ये मामला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अब अगर आपको ऐसा ही दृढ़ता से लगता है तो ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इंतजार करेंगे। हम प्रोड्यूसर बॉडी (निर्माता संघ) के साथ बैठेंगे। अलग-अलग संघों के साथ बैठेंगे और देखेंगे कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं।"

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चेतावनी रणवीर की चुप्पी पर निर्माता की दो टूक निर्माता अशोक पंडित साफ बोले, "रणवीर को निर्माताओं और फेडरेशन के साथ बैठकर कोई समाधान निकालना होगा। दोनों पक्षों को मामला खत्म करना ही होगा, क्योंकि आखिरकार लोगों को काम करना है। वे इसे कोई पारिवारिक विवाद मानकर लगातार लड़ते नहीं रह सकते।" उधर रणवीर के प्रवक्ता ने कहा कि रणवीर फिल्म बिरादरी और 'डॉन' फ्रेंचाइजी का बेहद सम्मान करते हैं, इसलिए उन्होंने गरिमा और आपसी सम्मान बनाए रखने के लिए इस पूरे विवाद पर चुप्पी साधे रखना बेहतर समझा।

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