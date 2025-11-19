राम चरण की पत्नी उपासना के बयान पर बवाल (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@upasanakaminenikonidela)

राम चरण की पत्नी उपासना ने लड़कियों को दिया ऐसा सुझाव, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

लेखन नेहा शर्मा 04:28 pm Nov 19, 202504:28 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार राम चरण की पत्नी उपासना कामिनेनी﻿ ने हाल ही में युवतियों को ऐसी सलाह दी कि सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने लड़कियों को एग फ्रीजिंग कराने का सुझाव दिया। उनके मुताबिक अगर लड़कियां अंडे फ्रीज कर लें तो उन्हें ये स्वतंत्रता मिलती है कि वे कब शादी करें और कब बच्चे हों। कइयों ने उनके इस बयान की आलोचना की। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि वो IVF को बढ़ावा दे रही हैं।