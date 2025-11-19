राम चरण की पत्नी उपासना ने लड़कियों को दिया ऐसा सुझाव, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
क्या है खबर?
सुपरस्टार राम चरण की पत्नी उपासना कामिनेनी ने हाल ही में युवतियों को ऐसी सलाह दी कि सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने लड़कियों को एग फ्रीजिंग कराने का सुझाव दिया। उनके मुताबिक अगर लड़कियां अंडे फ्रीज कर लें तो उन्हें ये स्वतंत्रता मिलती है कि वे कब शादी करें और कब बच्चे हों। कइयों ने उनके इस बयान की आलोचना की। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि वो IVF को बढ़ावा दे रही हैं।
बयान
क्या कहा उपासना ने?
उपासना ने IIT हैदराबाद की छात्राओं से कहा कि एग फ्रीज करवाना किसी महिला के लिए सबसे अच्छी बीमा पॉलिसी की तरह है। इससे एक महिला को अपनी जिंदगी और शरीर पर पूरी तरह से कंट्रोल मिल जाता है। उन्होंने कहा कि अंडे फ्रीज करने से महिलाएं सुरक्षित रहती हैं। वो अपने शादी और बच्चे होने के समय को खुद तय कर सकती हैं। उनकी इस बयानबाजी के कारण सोशल मीडिया पर लोग उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं।
नाराजगी
लोगों ने लगाई उपासना की क्लास
सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि उपासना अपोलो अस्पताल की IVF सेवाओं का प्रचार कर रही हैं और उन्हें बढ़ावा दे रही हैं। एक ने लिखा, 'ये बिना किसी शर्म के युवतियों को गुमराह कर रही हैं।' दूसरे ने लिखा, 'इसे सिर्फ सपने दिखाने या बेचने की चीज मत बनाओ, ये असली में मुश्किल और दर्द भरी प्रक्रिया है।' एक ने लिखा, 'अपने अस्पताल की सेवाओं का प्रचार करने के चक्कर में लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ न करें।'
ट्विटर पोस्ट
लोग कर रहे ट्रोल
Her family owns Apollo hospitals she will likely succeed her grandfather— chetan (@DrChetan98) November 19, 2025
She is promoting and IIT hyd might have got some funding