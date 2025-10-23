राम चरण और उपासना कामिनेनी दूसरी बार बनेंगे माता-पिता, पोस्ट के साथ दी खुशखबरी

राम चरण और उपासना कामिनेनी ने सुनाई खुशखबरी

लेखन ज्योति सिंह 12:20 pm Oct 23, 202512:20 pm

क्या है खबर?

दक्षिण सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण अपनी पत्नी उपासना कामिनेनी कोनिडेला के साथ दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। इस खुशखबरी को दंपति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए साझा किया है। वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया तो प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। वह राम और उपासना को बधाई देते नहीं थक रहे हैं। जाहिर है कि स्टार कपल ने जून, 2023 में बेटी क्लिन कारा कोनिडेला का स्वागत किया था।