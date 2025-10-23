राम चरण और उपासना कामिनेनी दूसरी बार बनेंगे माता-पिता, पोस्ट के साथ दी खुशखबरी
क्या है खबर?
दक्षिण सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण अपनी पत्नी उपासना कामिनेनी कोनिडेला के साथ दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। इस खुशखबरी को दंपति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए साझा किया है। वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया तो प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। वह राम और उपासना को बधाई देते नहीं थक रहे हैं। जाहिर है कि स्टार कपल ने जून, 2023 में बेटी क्लिन कारा कोनिडेला का स्वागत किया था।
बधाई
राम ने साझा किया वीडियो
राम ने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा किया जिसमें अभिनेता के घर मेहमानों का तांता लगा हुआ है। सभी उपासना को तोहफे और आशीर्वाद दे रहे हैं। अभिनेता ने कैप्शन दिया, 'यह दिवाली दोगुने जश्न, दोगुने प्यार और दोगुने आशीर्वाद के साथ थी।' ये छोटा सा वीडियो 'नई शुरुआत' के साथ समाप्त होता है।' वीडियो पर बधाई देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'बधाई हो अक्का।' दूसरे ने लिखा, 'अन्ना और वदिना, जल्द आप दोनों को एक बेटे का आशीर्वाद मिलेगा।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Double the Love & Double the blessings 👶🏻👶🏻@AlwaysRamCharan & @upasanakonidela going to become Parents for the Second time ❤️❤️ pic.twitter.com/pCunSgycfp— Trends RamCharan ™ (@TweetRamCharan) October 23, 2025