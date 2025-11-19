अरबाज खान और शूरा खान ने दिखाई नन्ही परी की पहली झलक (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@sshurakhan)

अरबाज खान और शूरा खान ने डेढ़ महीने बाद दिखाई नन्ही परी 'सिपारा' की पहली झलक

लेखन ज्योति सिंह 03:14 pm Nov 19, 202503:14 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने अपने नवजात बेटे 'नीर' की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। अब अरबाज खान और शूरा खान ने अपनी बेटी की पहली झलक दिखाई है। इस जोड़े ने बीते 5 अक्टूबर को अपनी नन्ही परी का स्वागत किया था। जन्म के डेढ़ महीने बाद दोनों ने बेटी के नन्हे हाथ-पैरों की तस्वीर साझा की है। यह तस्वीरें दिल छू लेने वाली हैं, जो अब सोशल मीडिया पर लोगों का प्यार और आशीर्वाद बटोर रही हैं।