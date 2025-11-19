अरबाज खान और शूरा खान ने डेढ़ महीने बाद दिखाई नन्ही परी 'सिपारा' की पहली झलक

अरबाज खान और शूरा खान ने डेढ़ महीने बाद दिखाई नन्ही परी 'सिपारा' की पहली झलक
क्या है खबर?
अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने अपने नवजात बेटे 'नीर' की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। अब अरबाज खान और शूरा खान ने अपनी बेटी की पहली झलक दिखाई है। इस जोड़े ने बीते 5 अक्टूबर को अपनी नन्ही परी का स्वागत किया था। जन्म के डेढ़ महीने बाद दोनों ने बेटी के नन्हे हाथ-पैरों की तस्वीर साझा की है। यह तस्वीरें दिल छू लेने वाली हैं, जो अब सोशल मीडिया पर लोगों का प्यार और आशीर्वाद बटोर रही हैं।
पोस्ट
अरबाज-शूरा ने पोस्ट में लिखी ये बात
अरबाज और शूरा ने इंस्टाग्राम पर 2 तस्वीरें साझा की हैं। पहली तस्वीर में दोनों नन्ही परी के पैरों को प्यार से पकड़े हुए हैं। दूसरी तस्वीर में सिपारा ने अपने पिता का अंगूठा पकड़ा है। तस्वीरों के साथ कैप्शन दिया, 'सबसे छोटे हाथ और पैर, लेकिन हमारे दिल का सबसे बड़ा हिस्सा।' उधर, अरबाज और शूरा की लाडली की तस्वीरों पर अभिनेत्री गौहर खान, मानव कौल, लूलिया वंतूर समेत कई सितारों ने प्रतिक्रिया देते हुए अपना प्यार उड़ेला है।
शादी
2023 में दोनों ने रचाई थी शादी
अरबाज और शूरा ने साल 2023 में एक निजी समारोह के दौरान शादी रचाई थी। दोनों की शादी में सिर्फ परिवार और करीबी रिश्तेदार शामिल हुए थे। अब शादी के 2 साल बाद यह जोड़ा माता-पिता बना है। काम की बात करें, तो अरबाज को हालिया रिलीज हॉरर फिल्म 'काल त्रिघोरी' में देखा गया है। यह फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म में महेश मांजरेकर, रितुपर्णा सेनगुप्ता और आदित्य श्रीवास्तव जैसे सितारे मौजूद हैं।