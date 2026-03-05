विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना के रिसेप्शन में नंगे पैर क्यों पहुंचे राम चरण? वीडियो देख हैरान फैंस

अंदाज

काले कपड़ों में नंगे पैर पहुंचे राम चरण

राम चरण अपनी पत्नी उपासना कोनिडेला के साथ रिसेप्शन में पहुंचे। पूरी तरह से काले कपड़ों में और नंगे पैर चलते हुए अभिनेता ने सबका ध्यान खींचा। दरअसल, राम चरण का ये अंदाज कोई फैशन नहीं, बल्कि उनकी गहरी धार्मिक आस्था का प्रतीक है। दरअसल, अभिनेता इस समय एक कठिन 'दीक्षा' का पालन कर रहे हैं, जिसके कड़े नियमों के चलते उन्होंने इस आलीशान जश्न में भी जूते-चप्पल नहीं पहने। उनकी इस धार्मिक निष्ठा की जमकर तारीफ हो रही है।