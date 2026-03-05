विजय देवरकोंडा ने रश्मिका मंदाना को बताया 'तेलुगू राज्यों की नई बहू', वीडियो वायरल

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की लोकप्रिय जोड़ी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अब आधिकारिक तौर पर एक नई यात्रा पर निकल पड़ी है। हैदराबाद में आयोजित उनके भव्य रिसेप्शन से पहले मीडिया के सामने आई इस जोड़ी ने न केवल अपने फैंस का दिल जीता, बल्कि अपने खास अंदाज से भी खूब सुर्खियां बटोरीं। जहां रश्मिका का पारंपरिक अवतार और सादगी हर किसी को पसंद आ रही है, वहीं विजय का बयान सोशल मीडिया पर छाया हुआ है।

वीडियो अब लाइमलाइट में नहीं रहेंगे रश्मिका-विजय 26 फरवरी को एक शाही समारोह में शादी के बंधन में बंधने के बाद रश्मिका-विजय ने 4 मार्च को हैदराबाद के प्रतिष्ठित ताज कृष्णा होटल में एक भव्य रिसेप्शन होस्ट किया। इस खास मौके से पहले पैपराजी और मीडिया से रूबरू होते हुए विजय अपने पुराने 'स्वैग' में नजर आए। पैपराजी के कैमरों की ओर इशारा कर उन्होंने चुटकी ली और कहा, "आज हमें उम्मीद है कि हम ये जश्न खत्म करेंगे और चुपचाप अंडरग्राउंड हो जाएंगे।"

बयान "तेलुगू राज्यों को मिल गई एक नई बहू" रिसेप्शन के भव्य आयोजन से पहले विजय-रश्मिका ने हैदराबाद में तेलुगू मीडिया के साथ एक विशेष मुलाकात की। इस दौरान विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, "तेलुगू मीडिया हमेशा से हमारा अपना परिवार रहा है और आपकी सभी शुभकामनाओं के लिए मैं दिल से आभारी हूं। हम यहां इसलिए आए ताकि आप सब हमसे मिल सकें और हम आप सभी का आशीर्वाद ले सकें। अब तेलुगू राज्यों को एक नई बहू मिली है, कृपया उनका अच्छे से ख्याल रखना।"

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए वीडियो her reaction when he says "telugu states got a new daughter-in-law, take care of her" soo cuteeee pls 😭pic.twitter.com/lbHy0EsPUd — ⋆˙⟡ (@veillaure) March 4, 2026

