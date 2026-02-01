LOADING...
राम चरण और उपासना ने किया जुड़वा बच्चों का स्वागत, खुशी से झूमे दादा बने चिरंजीवी
राम चरण और उपासना के घर गूंजी किलकारियां

लेखन नेहा शर्मा
Feb 01, 2026
09:33 am
क्या है खबर?

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कोनिडेला के घर खुशियों ने दोगुनी दस्तक दी है। 31 जनवरी, 2026 को इस जोड़े ने जुड़वा बच्चों एक बेटे और एक बेटी का स्वागत किया है। इस बड़ी खुशखबरी की पुष्टि खुद राम चरण के पिता चिरंजीवी ने सोशल मीडिया के जरिए की, जिससे उनके प्रशंसकों और पूरे कोनिडेला परिवार में जश्न का माहौल है। आइए जानें चिरंजीवी ने अपने पोस्ट में क्या लिखा।

खुशी

चिरंजीवी ने कहा- दैवीय आशीर्वाद

चिरंजीवी ने लिखा, 'अत्यधिक खुशी और आभार के साथ, हमें ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि राम चरण-उपासना को जुड़वा बच्चों एक बेटे और एक बेटी का आशीर्वाद मिला है। दोनों बच्चे और मां पूरी तरह स्वस्थ हैं। दादा-दादी के रूप में इन नन्हे बच्चों का अपने परिवार में स्वागत करना हमारे लिए आनंद और दैवीय आशीर्वाद का क्षण है। हम आपकी प्रार्थनाओं, प्यार और शुभकामनाओं के लिए तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करते हैं।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए चिरंजीवी का पोस्ट

