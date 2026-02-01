राम चरण और उपासना ने किया जुड़वा बच्चों का स्वागत, खुशी से झूमे दादा बने चिरंजीवी

खुशी

चिरंजीवी ने कहा- दैवीय आशीर्वाद

चिरंजीवी ने लिखा, 'अत्यधिक खुशी और आभार के साथ, हमें ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि राम चरण-उपासना को जुड़वा बच्चों एक बेटे और एक बेटी का आशीर्वाद मिला है। दोनों बच्चे और मां पूरी तरह स्वस्थ हैं। दादा-दादी के रूप में इन नन्हे बच्चों का अपने परिवार में स्वागत करना हमारे लिए आनंद और दैवीय आशीर्वाद का क्षण है। हम आपकी प्रार्थनाओं, प्यार और शुभकामनाओं के लिए तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करते हैं।'