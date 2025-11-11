रकुल प्रीत सिंह की पिछली 5 हिंदी फिल्मों का हाल, एक को तो 'छावा' ले डूबी

अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में एक बार फिर उनकी जोड़ी अजय देवगन के साथ बनी है। इन दिनों दोनों सितारे अपनी इस फिल्म के प्रचार-प्रसार में जुटे हैं। रकुल अब तक न सिर्फ साउथ, बल्कि बॉलीवुड की भी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। इससे पहले आईं उनकी पिछली 5 हिंदी फिल्मों को दर्शकों से कितना प्यार मिला, आइए जानते हैं।

#1 'मेरे हस्बैंड की बीवी' रकुल की पिछली फिल्म 'मेरे हस्बैंड की बीवी' थी, जो पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। 11 दिन पहले आई 'छावा' की सुनामी में ये फिल्म पस्त हो गई थी। विक्की कौशल की 'छावा' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी दहाड़ लगाई कि 'मेरे हस्बैंड की बीवी' ढेर हो गई थी। जियो हॉटस्टार पर मौजूद ये फिल्म 60 करोड़ रुपये के बजट में बनी और महज 8 करोड़ रुपये कमा पाई।

#2 'आई लव यू' साल 2023 में रकुल की फिल्म 'आई लव यू' OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज हुई थी। हालांकि, उनकी ये फिल्म कब आई-गई, पता ही नहीं चला। निखिल महाजन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रकुल के साथ पावेल गुलाटी और अक्षय ओबेरॉय नजर आए थे। रकुल बस इस फिल्म में खूबसूरत दिखी हैं, लेकिन असल में वह अपनी भूमिका को समझ नहीं पाईं। 'आई लव यू' में उनकी ओवर एक्टिंग ने लोगों को निराश कर दिया था।

#3 'छतरीवाली' साल 2023 में रकुल फिल्म 'छतरीवाली' लाई थीं। यौन शिक्षा पर बनी उनकी इस फिल्म को दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों ने भी सराहा था। 'छतरीवाली' एक तरह से देखा जाए तो देश में यौन शिक्षा की कमी से जूझते बच्चों के लिए एक ऐसा पाठ है, जिसे हर स्कूल में पढ़ाया जाना अनिवार्य तो है, लेकिन उसे पढ़ाना कम लोग ही चाहते हैं। कंडोम टेस्टर बन रकुल भी इस फिल्म में खूब चमकी थीं। फिल्म का दारोमदार उन्हीं पर था।