'दे दे प्यार दे 2' का नया गाना 'आखिरी सलाम' रिलीज, अरमान मलिक ने दी आवाज

लेखन ज्योति सिंह 04:49 pm Nov 11, 202504:49 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह आगामी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को लेकर काफी समय से चर्चा बटोर रहे हैं। यह इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। निर्माताओं ने फिल्म का नया गाना 'आखिरी सलाम' जारी कर दिया है। 2019 में रिलीज 'दे दे प्यार दे' का गाना 'चले आना' लोगों ने बेहद पसंद किया था। सीक्वल में गायक अरमान मलिक ने 'आखिरी सलाम' गाया है, जो इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच रहा है।