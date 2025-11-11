'दे दे प्यार दे 2' का नया गाना 'आखिरी सलाम' रिलीज, अरमान मलिक ने दी आवाज
क्या है खबर?
अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह आगामी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को लेकर काफी समय से चर्चा बटोर रहे हैं। यह इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। निर्माताओं ने फिल्म का नया गाना 'आखिरी सलाम' जारी कर दिया है। 2019 में रिलीज 'दे दे प्यार दे' का गाना 'चले आना' लोगों ने बेहद पसंद किया था। सीक्वल में गायक अरमान मलिक ने 'आखिरी सलाम' गाया है, जो इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच रहा है।
आखिरी सलाम
इस दिन रिलीज होगी 'दे दे प्यार दे 2'
'आखिरी सलाम' को गणेश आचार्य और राजू खान ने कोरियोग्राफ किया है। संगीत सागर भाटिया ने दिया है। गाने में प्रेम, चाहत और अलगाव के दर्द को बखूबी पेश किया गया है। 14 नवंबर काे 'दे दे प्यार दे 2' सिनेमाघरों में रिलीज होगी। निर्माताओं ने इसकी एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। फिल्म का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है, जबकि निर्माता लव रंजन, अंकुर गर्ग और भूषण कुमार हैं। फिल्म में आर माधवन और मिजान जाफरी भी हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Shayad Aakhri Salaam hi mohabbat ka jayaz anjaam hota hai ❤️🩹#AakhriSalaam song out now!https://t.co/MllMsZUtyB#DeDePyaarDe2 in cinemas this Friday!— Ajay Devgn (@ajaydevgn) November 11, 2025
Advance Booking open now! 🎟️https://t.co/y1VIjxoHq4@ActorMadhavan @Rakulpreet #MeezaanJafri @jaavedjaaferi #GautamiKapoor…