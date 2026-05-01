राकेश रोशन ने अपने पोते के साथ साझा की तस्वीर

राकेश रोशन ने अपने पोते हृदान पर लुटाया प्यार, जन्मदिन पर साझा की खूबसूरत तस्वीर

लेखन ज्योति सिंह 11:47 am May 01, 202611:47 am

क्या है खबर?

ऋतिक रोशन की तरह उनके दोनों बेटे, रेहान और हृदान रोशन भी लाइमलाइट लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी तस्वीरें सामने आ ही जाती हैं। 1 मई को हृदान अपना 18वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर दिग्गज अभिनेता और ऋतिक के पिता, राकेश रोशन ने अपने पाेते को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने पोते के साथ एक तस्वीर साझा की और खास मैसेज लिखकर हृदान के दिन को खास बनाया है।