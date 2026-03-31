ऋतिक रोशन के बेटे करेंगे फिल्म निर्माण की पढ़ाई

पिता ऋतिक रोशन की विरासत को आगे बढ़ाएंगे हृदान रोशन? पोस्ट से मिला संकेत

लेखन ज्योति सिंह 12:32 pm Mar 31, 202612:32 pm

क्या है खबर?

ऋतिक रोशन बतौर अभिनेता पिछले कई साल से दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। 'कृष 4' के जरिए वह निर्देशन की दुनिया में कदम रख रहे हैं। यह ठीक वैसे ही है, जैसे राकेश रोशन ने अभिनय के बाद निर्देशन में अपनी धाक जमाई। अब लगता है कि रोशन परिवार की इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम ऋतिक के बेटे हृदान रोशन करेंगे। दरअसल, 17 वर्षीय हृदान फिल्म निर्माण की पढ़ाई करने के लिए विदेश जा रहे हैं।