भारत में शाहरुख खान के नाम पर हो रही सबसे ज्यादा धोखाधड़ी, और कौन-कौन निशाने पर?

सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के बीच अब नामचीन हस्तियों के नाम का दुरुपयोग कर ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हाल ही में McAfee ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि शाहरुख खान समेत कुछ बड़े सितारों के नाम पर सबसे ज्यादा ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है। McAfee एक बड़ी साइबर सुरक्षा कंपनी है, जिसने 2025 के लिए उन सितारों की सूची जारी की है, जिनके साथ सबसे ज्यादा ठगी हो रही है।

शाहरुख खान शाहरुख खान सूची में सबसे ऊपर McAfee ने जिन सितारों की सूची जारी की है, उनके नाम पर अपराधी सबसे ज्यादा लोगों को निशाना बना रहे हैं। इस सूची में सबसे ऊपर शाहरुख का नाम है। पिछले साल जून में अभिनेता की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के नाम पर ठगी की गई थी। साइबर अपराधियों ने नौकरी का लालच देकर लोगों को ठगने का काम किया था। हालांकि, इस मामले में शाहरुख और गौरी खान ने धोखाधड़ी करने वालों को चेतावनी भी दी थी।

आलिया भट्ट आलिया के नाम पर भी खूब ठगे जा रहे लोग McAfee की सूची में आलिया भट्ट भी शामिल हैं। आलिया की काफी लंबी फैन फॉलोइंग है। इसका फायदा साइबर अपराधी उठाते हैं और लोगों को जाल में फंसाकर ठगी की घटना को अंजाम देते हैं। एक मामला सामने आया था, जब पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया था, जो बॉलीवुड सितारों का नकली पैन कार्ड बनाकर बैंक के साथ धोखाधड़ी कर रहा था। इसमें आलिया का भी नाम शामिल था। आलिया डीपफेक वीडियाे का शिकार भी हो चुकी हैं।