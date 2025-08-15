रजनीकांत का वर्कआउट देखा क्या?

रजनीकांत का वर्कआउट वीडियो वायरल, 74 की उम्र में डंबल उठाकर उड़ाए फैंस के होश

लेखन दीक्षा शर्मा 01:48 pm Aug 15, 202501:48 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार रजनीकांत फिल्म 'कुली' लेकर दर्शकों के बीच हाजिर हो गए हैं। इस फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। फिल्म ने टिकट खिड़की पर 65 करोड़ रुपये के साथ अपना खोला है। अब इस बीच रजनीकांत का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रजनीकांत 74 साल की उम्र में जोरदार वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं।