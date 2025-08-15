रजनीकांत का वर्कआउट वीडियो वायरल, 74 की उम्र में डंबल उठाकर उड़ाए फैंस के होश
क्या है खबर?
सुपरस्टार रजनीकांत फिल्म 'कुली' लेकर दर्शकों के बीच हाजिर हो गए हैं। इस फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। फिल्म ने टिकट खिड़की पर 65 करोड़ रुपये के साथ अपना खोला है। अब इस बीच रजनीकांत का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रजनीकांत 74 साल की उम्र में जोरदार वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं।
वीडियो
बॉडी दिखाते नजर आए रजनीकांत
वीडियो में रजनीकांत अपने फिटनेस ट्रेनर संग दिख रहे हैं। वह पहले डंबल उठाते हैं और फिर बाकी व्यायाम करते हैं। वर्कआउट के बाद रजनीकांत मुस्कुराते हुए अपनी बॉडी दिखाते नजर आए। रजनीकांत के वीडियो पर प्रशंसक हैरानी जता रहे हैं। एक ने लिखा, '74 साल की उम्र में भी जलवा बरकरार है।' एक लिखते हैं, 'मजा आ गया वीडियो देखकर, बहुत जबरदस्त।' एक लिखते हैं, हैरतअंगेज। थलाइवा को सलाम। रजनीकांत का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Superstar workout 🏋️♂️❤️🔥pic.twitter.com/arASMUgVO3— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) August 15, 2025