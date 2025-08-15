रजनीकांत की 'कुली' ने पहले दिन किया कमाल, चौंका देंगे बॉक्स ऑफिस आंकड़े

आंकड़े

पहले दिन कमाए 65 करोड़ रुपये

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'कुली' ने रिलीज के पहले दिन यानी गुरुवार को 65 करोड़ रुपये कमाए। अभी सामने आए ये आंकड़े प्रारंभिक हैं और आधिकारिक आंकड़े सामने आने के बाद इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। वीकेंड पर फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिल सकता है। फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। फिल्म में रजनीकांत के एक्शन से लोग बेहद प्रभावित हैं। प्रशंसक उनकी अदाकारी के मुरीद हो गए हैं।