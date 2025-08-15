रजनीकांत की 'कुली' ने पहले दिन किया कमाल, चौंका देंगे बॉक्स ऑफिस आंकड़े
क्या है खबर?
इन दिनों सिनेमाघरों में दर्शकों के मनोरंजन के लिए कई फिल्में लगी हुई हैं। इन्हीं में से एक है 'कुली', जिसके हीरो रजनीकांत हैं। यह फिल्म 14 अगस्त को दर्शकों के बीच आई और इसे समीक्षकों की तरफ से बढ़िया प्रतिक्रिया मिली, वहीं सिनेमाघरों में दस्तक देते ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। 'कुली' की कमाई के पहले दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जो बेहद शानदार हैं।
आंकड़े
पहले दिन कमाए 65 करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'कुली' ने रिलीज के पहले दिन यानी गुरुवार को 65 करोड़ रुपये कमाए। अभी सामने आए ये आंकड़े प्रारंभिक हैं और आधिकारिक आंकड़े सामने आने के बाद इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। वीकेंड पर फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिल सकता है। फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। फिल्म में रजनीकांत के एक्शन से लोग बेहद प्रभावित हैं। प्रशंसक उनकी अदाकारी के मुरीद हो गए हैं।
कुली
'कुली' में नजर आ रहे ये कलाकार
'कुली' के निर्देशन की कमान लोकेश कनगराज ने संभाली है। यह लोकेश और रजनीकांत के बीच पहला सहयोग है। रजनीकांत इस फिल्म में देवा की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में उनका जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। रजनीकांत के अलावा इस फिल्म में नागार्जुन, सौबिन शाहिर, उपेन्द्र, श्रुति हासन, सत्यराज और आमिर खान जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर 'कुली' का सामना ऋतिक रोशन की फिल्म 'वॉर 2' से हो रहा है।