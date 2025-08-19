'कुली' ने पार किया 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा, पांचवें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये
सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 5 दिन पूरे हो गए हैं। उनकी यह एक्शन थ्रिलर फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हुई थी और यह पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। आलम यह है कि केवल 5 दिन में इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। आइए जानें 'कुली' ने पांचवें दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन किया।
बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'कुली' ने रिलीज के पांचवें दिन 12 करोड़ रुपये कमाए। इस तरह 5 दिन में इस फिल्म ने 206.50 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं। इस फिल्म ने 65 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था। दूसरे दिन इस फिल्म ने 54.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, वहीं तीसरे दिन यह 39.5 करोड़ रुपये और चौथे दिन 35.25 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही।
लोकेश कनगराज ने किया है फिल्म का निर्देशन
'कुली' के निर्देशन की कमान लोकेश कनगराज ने संभाली है, जिन्हें 'लियो' और 'मास्टर' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। इस फिल्म में नागार्जुन अक्किनेनी, श्रुति हासन, सौबिन शाहिर, उपेंद्र, सत्यराज और रचिता राम जैसे सितारे भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, वहीं आमिर खान और पूजा हेगड़े ने भी फिल्म में कैमियो किया है। रजनीकांत इस फिल्म में देवा की भूमिका निभा रहे हैं। इसमें थलाइवा जबरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं।