'कुली' ने पार किया 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा, पांचवें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये 

'कुली' बनी 200 करोड़ी (तस्वीर: एक्स/@Dir_Lokesh)

लेखन दीक्षा शर्मा 12:52 pm Aug 19, 202512:52 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 5 दिन पूरे हो गए हैं। उनकी यह एक्शन थ्रिलर फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हुई थी और यह पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। आलम यह है कि केवल 5 दिन में इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। आइए जानें 'कुली' ने पांचवें दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन किया।