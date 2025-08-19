कौन हैं ब्रिटिश पत्रकार जेसिका हाइन्स, आमिर खान के साथ क्या था रिश्ता?

आमिर खान के छोटे भाई फैसल खान इन दिनों खूब इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में मिस्टर परफेक्शनिस्ट और अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ उन्होंने भाई आमिर की निजी जिंदगी को लेकर कुछ चौंकाने वाले दावे किए हैं। फैसल ने आरोप लगाया है कि आमिर का ब्रिटिश पत्रकार जेसिका हाइन्स से बिना शादी के एक बच्चा है। आइए जानें आखिर जेसिका हैं कौन और उनका आमिर से क्या रिश्ता था।

परिचय कौन हैं जेसिका? जेसिका ब्रिटेन की जानी-मानी पत्रकार और लेखिका हैं। वह अपनी किताब 'लुकिंग फॉर द बिग बी: बॉलीवुड, बच्चन एंड मी' के लिए जानी जाती हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन के नजरिए से बॉलीवुड की दुनिया को दर्शाया गया है। जेसिका 1998 में अमिताभ के ऊपर किताब लिखने के सिलसिले में भारत आई थीं। आमिर और जेसिका की पहली मुलाकात फिल्म 'गुलाम' की शूटिंग के दौरान हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों एक-दूजे के करीब आ गए।

रिपोर्ट आमिर खान ने बच्चे की जिम्मेदारी से किया था इनकार स्टारडस्ट मैगजीन के अनुसार, आमिर और जेसिका रिश्ते में थे। कहा जाता है कि आमिर का जेसिका के साथ एक बच्चा भी है, जिसका नाम जान रखा गया। जब जेसिका को पता चला कि वे प्रेग्नेंट हैं तो आमिर ने कथित तौर पर बच्चे की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। आमिर ने जेसिका से गर्भपात कराने के लिए कहा। हालांकि, इस मामले पर न तो जेसिका और न ही आमिर ने कभी खुलकर कुछ कहा।

बच्चा लंदन में रहती हैं जेसिका जेसिका ने बच्चे को जन्म देने और खुद बच्चे की परवरिश करने का फैसला किया। उन्होंने साल 2000 के दशक की शुरुआत में बेटे जान को जन्म दिया। इसके बाद जेसिका ने साल 2007 में लंदन के व्यवसायी विलियम टैलबोट से शादी की। कहा जाता है कि विलियम ने उनके बेटे जान की परवरिश और देखभाल में काफी मदद की। फिलहाल जेसिका अपने पूरे परिवार के साथ लंदन में रहती हैं। अनुपम खेर पर जेसिका से मिल चुके हैं।