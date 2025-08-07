रजनीकांत की पिछली 5 फिल्मों का ये रहा रिपोर्ट कार्ड, एक को छोड़ सबका बुरा हाल

रजनीकांत फिल्म ' कुली ' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इन दिनों वह अपनी इसी फिल्म के प्रचार-प्रसार में जुटे हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी यह फिल्म छाई हुई है। रजनीकांत के प्रशंसकों ने इसे पहले ही ब्लॉकबस्टर घोषिक कर दिया है। हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए इससे पहले जानते हैं रजनीकांत की पिछली 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल।

#1 'दरबार' (2020) साल 2020 में रजनीकांत फिल्म 'दरबार' लेकर आए थे। एआर मुरुगदॉस के निर्देशन में बनी यह एक एक्शन-ड्रामा फिल्म थी। हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। नयनतारा ने भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई थी। सुनील शेट्टी भी इसका हिस्सा थे। 200 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म भारत में महज 150 करोड़ रुपये ही कमा पाई थी। अमेजन प्राइम वीडियो और MX प्लेयर पर यह फिल्म देखी जा सकती है।

#2 'अन्नात्थे' (2021) रजनीकांत साल 2021 में फिल्म 'अन्नात्थे' के साथ सिनेमाघरों में हाजिर हुए। 180 करोड़ रुपये इस फिल्म का बजट था और इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 106 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। रजनीकांत की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। उधर समीक्षकों ने भी इसकी खूब आलोचना की थी। IDMb पर भी इस फिल्म को 4.0 रेटिंग दी गई है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

#3 'जेलर' (2023 ) रजनीकांत की साल 2023 में आई फिल्म 'जेलर' की न सिर्फ दर्शकों, बल्कि समीक्षकों ने भी खूब सराहना की थी। नेल्सन दिलीप कुमार ने फिल्म का निर्देशन किया था। 180 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 605 करोड़ रुपये की कमाई की थी। 7.1 रेटिंग वाली इसी फिल्म में रजनीकांत के अंदाज ने दर्शकों को उनका मुरीद बना लिया था। अमेजन प्राइम वीडियो पर उनकी इस फिल्म का लुत्फ उठाया जा सकता है।