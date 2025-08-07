LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर दोबारा गोलीबारी, गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन ने ली जिम्मेदारी
कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर दोबारा गोलीबारी, गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन ने ली जिम्मेदारी
कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर फिर गोलीबारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@kapilsharma)

कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर दोबारा गोलीबारी, गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन ने ली जिम्मेदारी

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 07, 2025
08:25 pm
क्या है खबर?

कॉमेडियन कपिल शर्मा से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिससे उनके प्रशंसक हैरान-परेशान हो जाएंगे। दरअसल, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित सर्रे में कपिल के 'कैप्स कैफे' पर एक बार फिर गोलीबारी की गई है। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कैफे पर कई राउंड गोलीबारी की गई। हालांकि, अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। इससे पहले 10 जुलाई को कपिल के कैफे तोबड़तोड़ गोलीबारी की गई थी।

वीडियो

सामने आया चौंकाने वाला वीडियो

स्थानीय पुलिस ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी और गोलीबारी की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन ने इस गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। गोल्डी खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताता है। इससे पहले 10 जुलाई को हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने ली थी। लड्डी भारत की NIA का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो