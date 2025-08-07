कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर दोबारा गोलीबारी, गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन ने ली जिम्मेदारी
कॉमेडियन कपिल शर्मा से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिससे उनके प्रशंसक हैरान-परेशान हो जाएंगे। दरअसल, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित सर्रे में कपिल के 'कैप्स कैफे' पर एक बार फिर गोलीबारी की गई है। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कैफे पर कई राउंड गोलीबारी की गई। हालांकि, अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। इससे पहले 10 जुलाई को कपिल के कैफे तोबड़तोड़ गोलीबारी की गई थी।
स्थानीय पुलिस ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी और गोलीबारी की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन ने इस गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। गोल्डी खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताता है। इससे पहले 10 जुलाई को हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने ली थी। लड्डी भारत की NIA का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है।
