शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को हुंडई कार मामले में राहत, लगा था धोखाधड़ी का आरोप
क्या है खबर?
राजस्थान के भरतपुर में बीते अगस्त एक कार मालिक ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण समेत हुंडई कार एजेंसी के 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। मामला तकनीकी रूप से खराब कार बेचने से जुड़ा हुआ था। हुंडई की तकनीकी रूप से खराब कार बेचने के आरोप में ब्रांड एंबेसडर शाहरुख और दीपिका पर मामला दर्ज किया था, जिसमें अब दोनों को ही राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
आदेश
FIR पर रोक लगाने का आदेश
शाहरुख-दीपिका ने इस FIR को रद्द करने की मांग को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। 10 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में अंतरिम राहत प्रदान करते हुए FIR की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। अगली सुनवाई अब 25 सितंबर को होगी। FIR भरतपुर निवासी कीर्ति सिंह ने दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसने जो हुंडई की कार खरीदी थी, उसमें पहले दिन से ही तकनीकी खामियां थीं।
शिकायत
शिकायतकर्ता ने थक-हारकर अपनाया था कानूनी रास्ता
शिकायतकर्ता का आरोप था कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद कंपनी ने उसकी बात नहीं सुनी। थक-हारकर उसने कानूनी रास्ता अपनाया। मामला सीधे पुलिस थाने में दर्ज नहीं हुआ। कीर्ति ने पहले भरतपुर के CJM कोर्ट संख्या दो में एक निजी शिकायत दायर की थी। इसके बाद कोर्ट ने मथुरा गेट पुलिस थाने को इस मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया और पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर धारा 420 (धोखाधड़ी) सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया।
विवाद
शाहरुख-दीपिका मामले में क्यों फंसे?
कीर्ति की याचिका में हुंडई मोटर इंडिया के शीर्ष अधिकारियों, मैनेजिंग डायरेक्टर एंसो किम, COO तरुण गर्ग, मालवा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी नितिन शर्मा और निदेशक प्रियंका शर्मा के नाम शामिल हैं। इसके अलावा कीर्ति ने शाहरुख और दीपिका को भी हुंडई ब्रांड व उसकी कारों के प्रचार के लिए जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके अभियान ने खरीदारों को एक दोषपूर्ण उत्पाद पर भरोसा करने के लिए उकसाया और उन्हें गुमराह किया।
वर्कफ्रंट
शाहरुख और दीपिका इन फिल्मों में दिखेंगे साथ
काम के मोर्चे पर बात करें तो शाहरुख-दीपिका फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म एक बार फिर दोनों साथ नजर आएंगे। पिछली बार दोनों ने फिल्म 'पठान' में साथ काम किया था। इसके बाद दीपिका को शाहरुख की फिल्म 'जवान' में भी कैमियो करते देखा गया था। शाहरुख और दीपिका अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पठान' के दूसरे भाग 'पठान 2' के लिए भी साथ आएंगे। उधर दीपिका, अल्लू अर्जुन संगली एटली की अगली फिल्म में भी दिखाई देंगी।