मुकुल देव के निधन से टूटे बड़े भाई राहुल देव, बोले- घर का लाडला था वो

टीवी और फिल्मों के मशहूर अभिनेता मुकुल देव के निधन की खबर जिसने भी सुनी, वो दंग रह गया। उनकी मौत ने इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों को भी झकझोर कर रख दिया था। हाल ही में उनके भाई और अभिनेता राहुल देव ने इस पर बात की, जिन्होंने पिछले कुछ समय में अपने परिवार के कई सदस्यों को खोया है। उन्होंने बताया कि वह कैसे इस दुख से निपट रहे हैं और उन्हें किस बात से सहारा मिलता है।

दुखद राहुल ने यूं साझा किया अपना दर्द राहुल ने भाई मुकुल और अपने परिवार के लोगों को खोने के गम को साझा करते हुए कहा, "मुझे नहीं पता क्या हुआ। मेरा मतलब है, बहुत कम उम्र में अपने एक साथी को खो देना, फिर खुद बच्चों की परवरिश करना। उसके बाद एक पिता को खोना, फिर अपनी मां को और अब एक छोटे भाई को। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन सबका क्या मतलब निकाला जाए।"

कारण कैंसर ने ली थी राहुल की पत्नी की जान राहुल बोले, "अचानक आप फोन उठाते हैं और आपको पता चलता है कि वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप इसे हल्के में नहीं ले सकते है। ये सुनना और समझना बहुत मुश्किल होता है।" राहुल ने साल 1998 में रीना देव से शादी की थी। उनका एक बेटा भी है, लेकिन साल 2009 में रीना का कैंसर के कारण निधन हो गया, जिसके कारण राहुल ने लगभग 5 साल के लिए काम से ब्रेक ले लिया था।

दिल की बात वास्तव में कुछ भी समाप्त नहीं होता- राहुल राहुल बोले कि अब समय बदल गया है। वो मुकुल के जाने के बाद इतना लंबा ब्रेक नहीं ले सकते। अभिनेता बोले, "मैं रीना के निधन के बाद साढ़े 4 साल के लिए इंडस्ट्री से गायब हो गया था। अब मैं यह जोखिम नहीं उठा सकता। मेरे पास इंडस्ट्री छोड़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। आप समझदार हो जाते हैं। आपको एहसास होता है कि ये सब जीवन का हिस्सा है। वास्तव में कुछ भी समाप्त नहीं होता।"