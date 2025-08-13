अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार 2' की हालत पस्त, 12वें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये
क्या है खबर?
अजय देवगन और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 12 दिन पूरे हो गए हैं। यह फिल्म 1 अगस्त को दर्शकों के बीच आई थी। शुरुआत में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते गए, इसकी कमाई की रफ्तार धीमी होने लगी। अब हर गुजरते दिन के साथ फिल्म का कारोबार घटता जा रहा है। आइए जानें 'सन ऑफ सरदार 2' ने 12वें कितने करोड़ रुपये कमाए।
कमाई
बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्मों से हो रहा 'सन ऑफ सरदार 2' का सामना
बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'सन ऑफ सरदार 2' ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 1.15 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस तरह 12 दिन में इस फिल्म ने 44.25 करोड़ रुपये कमाए हैं। बॉक्स ऑफिस पर 'सन ऑफ सरदार 2' का सामना 'सैयारा' और 'धड़क 2' से हो रहा है। उधर 14 अगस्त को ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' और रजनीकांत की 'कुली' सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं।
कलाकार
फिल्म को बनाने में लगे 150 करोड़ रुपये
'सन ऑफ सरदार 2' के निर्देशन की कमान पंजाबी सिनेमा के जाने-माने निर्देशक विजय कुमार अरोड़ा ने संभाली है। इस फिल्म के जरिए उन्होंने बतौर निर्देशक बॉलीवुड में कदम रखा है। अजय ने खुद इस फिल्म का निर्माण ज्योति देशपांडे के साथ मिलकर किया है। फिल्म में नीरू बाजवा, रोशनी वालिया, कुब्रा सैत, दीपक डोबरियाल, साहिल मेहता, चंकी पांडे और रवि किशन जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को बनाने में 150 करोड़ रुपये लगे हैं।