अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार 2' की हालत पस्त, 12वें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये

लेखन दीक्षा शर्मा 10:30 am Aug 13, 202510:30 am

क्या है खबर?

अजय देवगन और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 12 दिन पूरे हो गए हैं। यह फिल्म 1 अगस्त को दर्शकों के बीच आई थी। शुरुआत में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते गए, इसकी कमाई की रफ्तार धीमी होने लगी। अब हर गुजरते दिन के साथ फिल्म का कारोबार घटता जा रहा है। आइए जानें 'सन ऑफ सरदार 2' ने 12वें कितने करोड़ रुपये कमाए।