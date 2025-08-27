सूरज बड़जात्या करेंगे 'प्रेम की शादी', लेकिन सलमान खान की जगह ये बनेंगे हीरो

सूरज बड़जात्या के साथ सलमान खान का काफी गहरा और पूराना रिश्ता रहा है। सलमान को बॉलीवुड का 'प्रेम' बनाने में सूरज ने अहम भूमिका निभाई। सूरज ने सलमान को लेकर उस दौर की हिट फिल्मों में से एक 'हम आपके हैं कौन' बनाई। वो उनके साथ फिल्म 'प्रेम की शादी' भी बनाने वाले थे, लेकिन बात नहीं बन पाई और फिर उनकी इस फिल्म में एंट्री हुई अभिनेता आयुष्मान खुराना की। आइए जानें फिल्म पर क्या अपडेट आया है।

रिपोर्ट नाम वही, कहानी अलग मिड डे के मुताबिक, सूरज जो फिल्म आयुष्मान के साथ बना रहे हैं, इसका नाम 'प्रेम की शादी' ही है, लेकिन इसकी कहानी उन्होंने बदल दी है। सूरज ने आयुष्मान खुराना के लिए एक बिल्कुल नई दुनिया रची है। सूत्रों का कहना है कि निर्देशक आज की पीढ़ी के लिए 'प्रेम' के किरदार को नए सिरे से गढ़ना चाहते हैं। नए जमाने का प्रेम दर्शकों के बीच पेश करने के लिए वह बड़े उत्साहित हैं।

शूटिंग कब और कहां शुरू होगी फिल्म की शूटिंग? खबरें आ रही थी कि फिल्म 'प्रेम की शादी' डिब्बा बंद हो गई है। हालांकि, अब इस रिपोर्ट के बाद ये साफ हो गया है कि सूरज जोर-शोर से फिल्म की तैयारी में लगे हैं। जानकारी के मुताबिक, आयुष्मान इसी साल अक्टूबर में फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। मुंबई में फिल्म की शूटिंग का पहला शेड्यूल शुरू होगा। अंधेरी स्थित चित्रकूट ग्राउंड्स और मीरा रोड स्थित एलोरा स्टूडियो में 5 भव्य सेट बनाए जा रहे हैं।

जोड़ी शरवरी वाघ के साथ बनी आयुष्मान की जोड़ी फिल्म में आयुष्मान की जोड़ी अभिनेत्री शरवरी वाघ के साथ बनी है। ये साथ में उनकी पहली फिल्म है। फिल्म में मासूमियत और संवेदनशीलता को शानदार तरीके से व्यक्त करने की शरवरी की काबिलियत ने उन्हें इस भूमिका के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाया। सूरज को पूरी उम्मीद है कि उनकी इस पारिवारिक फिल्म में आयुष्मान-शरवरी की जोड़ी खूब धमाल मचाएगी। आयुष्मान को सूरज पहले ही प्रेम के रूप में चुन चुके हैं, जिनकी छवि परिवारों के बीच खासी लोकप्रिय है।