होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / मशहूर पंजाबी गायक राजवीर जवंदा भयानक सड़क हादसे का शिकार, हार्ट अटैक भी आया; हालत नाजुक
पंजाबी गायक राजवीर जवंदा की हालत गंभीर (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rajvirjawandaofficial)

लेखन नेहा शर्मा
Sep 27, 2025
06:55 pm
क्या है खबर?

पंजाब के मशहूर गायक राजवीर जवंदा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, वो हिमाचल प्रदेश के बद्दी में एक खतरनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं। बद्दी से शिमला जाते हुए इस दर्दनाक सड़क दुर्घटना में उनके सिर पर काफी चोट आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें हार्ट अटैक भी आया है। गंभीर हालत में राजवीर को मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है्, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

राजवीर जवंदा की हालत गंभीर

अस्पताल लाते हुए गायक को पड़ा दिल का दौरा

डाॅक्टरों से मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना के समय उनके सिर पर चोट आई थी। इसके बाद अस्पताल लाते हुए उन्हें हार्ट अटैक भी हुआ है। अभी उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि गायक रजवीर जवंदा बाइक चलाने के बड़े शौकीन है। अक्सर वह अपनी मोटरसाइकिल से लंबे-लंबे टूर पर जाते रहते हैं। अब इस खबर से उनके प्रशंसक हैरान-परेशान हैं और सोशल मीडिया पर उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं।