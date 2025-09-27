पंजाबी गायक राजवीर जवंदा की हालत गंभीर (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rajvirjawandaofficial)

मशहूर पंजाबी गायक राजवीर जवंदा भयानक सड़क हादसे का शिकार, हार्ट अटैक भी आया; हालत नाजुक

लेखन नेहा शर्मा 06:55 pm Sep 27, 202506:55 pm

क्या है खबर?

पंजाब के मशहूर गायक राजवीर जवंदा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, वो हिमाचल प्रदेश के बद्दी में एक खतरनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं। बद्दी से शिमला जाते हुए इस दर्दनाक सड़क दुर्घटना में उनके सिर पर काफी चोट आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें हार्ट अटैक भी आया है। गंभीर हालत में राजवीर को मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है्, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।