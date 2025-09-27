मशहूर पंजाबी गायक राजवीर जवंदा भयानक सड़क हादसे का शिकार, हार्ट अटैक भी आया; हालत नाजुक
क्या है खबर?
पंजाब के मशहूर गायक राजवीर जवंदा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, वो हिमाचल प्रदेश के बद्दी में एक खतरनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं। बद्दी से शिमला जाते हुए इस दर्दनाक सड़क दुर्घटना में उनके सिर पर काफी चोट आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें हार्ट अटैक भी आया है। गंभीर हालत में राजवीर को मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है्, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।
ट्विटर पोस्ट
राजवीर जवंदा की हालत गंभीर
सिंगर राजवीर जवंदा हिमाचल प्रदेश के बद्दी में मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल हो गए— Gurpreet Garry Walia (@garrywalia_) September 27, 2025
बद्दी से शिमला जाते समय हुए हादसे में उनके सिर पर चोट आई और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें हार्ट अटैक भी आया है
गंभीर हालत में उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका… pic.twitter.com/1OfWk1y1Ev
दुखद
अस्पताल लाते हुए गायक को पड़ा दिल का दौरा
डाॅक्टरों से मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना के समय उनके सिर पर चोट आई थी। इसके बाद अस्पताल लाते हुए उन्हें हार्ट अटैक भी हुआ है। अभी उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि गायक रजवीर जवंदा बाइक चलाने के बड़े शौकीन है। अक्सर वह अपनी मोटरसाइकिल से लंबे-लंबे टूर पर जाते रहते हैं। अब इस खबर से उनके प्रशंसक हैरान-परेशान हैं और सोशल मीडिया पर उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं।