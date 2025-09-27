'इंडियन आइडल 16' के बारे में जानिए सबकुछ (तस्वीर: एक्स/@SonyTV)

'इंडियन आइडल 16' कब शुरू होगा? जज से थीम तक; यहां है शो का हर अपडेट

लेखन नेहा शर्मा 06:17 pm Sep 27, 202506:17 pm

क्या है खबर?

जब भी टीवी के चर्चित और लोकप्रिय रिएलिटी शो का जिक्र होता है तो 'इंडियन आइडल' का नाम सूची में जरूर आता है। इस रिएलिटी शो की विश्वसनीयता पर भले ही अब तक कई सवाल खड़े हो चुके हों, लेकिन इसकी लोकप्रियता जस की तस है। अब 'इंडियन आइडल' के 16वें सीजन का पहला प्रोमो रिलीज हो गया है, जिसे देख फैंस फूले नहीं समा रहे हैं। आइए जानें नए सीजन के बारे में सबकुछ।