'इंडियन आइडल 16' कब शुरू होगा? जज से थीम तक; यहां है शो का हर अपडेट
क्या है खबर?
जब भी टीवी के चर्चित और लोकप्रिय रिएलिटी शो का जिक्र होता है तो 'इंडियन आइडल' का नाम सूची में जरूर आता है। इस रिएलिटी शो की विश्वसनीयता पर भले ही अब तक कई सवाल खड़े हो चुके हों, लेकिन इसकी लोकप्रियता जस की तस है। अब 'इंडियन आइडल' के 16वें सीजन का पहला प्रोमो रिलीज हो गया है, जिसे देख फैंस फूले नहीं समा रहे हैं। आइए जानें नए सीजन के बारे में सबकुछ।
वापसी
लौट रही श्रेया घोषाल, विशाल ददलानी और बादशाह की तिकड़ी
'इंडियन आइडल 15' में जज की कुर्सी पर बैठे विशाल ददलानी, श्रेया घोषाल और रैपर बादशाह ने सबका दिल जीत लिया था। अब नए सीजन के साथ एक बार फिर ये तिकड़ी शो में लौट रही है। हालांकि, इस साल अप्रैल में विशाल ने ऐलान किया था कि वो अब 'इंडियन आइडल' का हिस्सा नहीं होंगे। पिछले 6 सीजन से जज की कुर्सी संभालते आ रहे विशाल ने जब ये घोषणा की तो उनके तमाम प्रशंसक निराश हाे गए थे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए प्रोमो
Dekhiye Indian Idol, 18 October se, raat 8 baje #SonyEntertainmentTelevision aur SonyLIV par@shreyaghoshal @VishalDadlani @Its_Badshah @fremantle_india #YaadonKiPlaylist #IndianIdol pic.twitter.com/zRCZt2PIcd— sonytv (@SonyTV) September 26, 2025
शुरुआत
कब से शुरू हो रहा शो?
'इंडियन आइडल 16' 18 अक्टूबर रात 8 बजे से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आएगा। शो में नए कलाकार पुराने गाने गाएंगे। इस बार इसकी थीम 'यादों की प्लेलिस्ट: जहां आवाजें आज वाली और गाने आप वाले' रखी गई है। शो में प्रतियोगी अपने पसंदीदा पुराने गानों को नए अंदाज में गाएंगे। ये सीजन भावनाओं, पुरानी यादों और शानदार प्रतिभाओं का एक बेहतरीन सफर होने वाला है। संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय इस शो की शुरुआत साल 2004 में हुई थी।