शेफाली शाह फिर निभाएंगी मां का किरदार (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@shefalishahofficial)

आलिया भट्ट के बाद अब ऋषभ शेट्‌टी की मां बनेंगी शेफाली शाह, बाहर आई ये जानकारी

लेखन ज्योति सिंह 03:51 pm Oct 09, 202503:51 pm

क्या है खबर?

शेफाली शाह हमेशा दमदार किरदारों में दिखी हैं। फिल्म 'डार्लिंग्स' में उन्होंने आलिया भट्‌ट की मां का किरदार निभाया था। अब शेफाली खुद से 10 साल छोटे अभिनेता ऋषभ शेट्‌टी की मां का किरदार निभा सकती हैं। इस ऐतिहासिक ड्रामा बायोपिक फिल्म का नाम 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' है, जिसे 21 जनवरी, 2027 में रिलीज किए जाने की योजना है। ऋषभ फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार में होंगे जिसका ऐलान पहले ही हो गया था।