आलिया भट्ट के बाद अब ऋषभ शेट्टी की मां बनेंगी शेफाली शाह, बाहर आई ये जानकारी
क्या है खबर?
शेफाली शाह हमेशा दमदार किरदारों में दिखी हैं। फिल्म 'डार्लिंग्स' में उन्होंने आलिया भट्ट की मां का किरदार निभाया था। अब शेफाली खुद से 10 साल छोटे अभिनेता ऋषभ शेट्टी की मां का किरदार निभा सकती हैं। इस ऐतिहासिक ड्रामा बायोपिक फिल्म का नाम 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' है, जिसे 21 जनवरी, 2027 में रिलीज किए जाने की योजना है। ऋषभ फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार में होंगे जिसका ऐलान पहले ही हो गया था।
किरदार
इस किरदार को निभाएंगी शेफाली
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, शेफाली फिल्म में जीजाबाई का किरदार निभाएंगी जो मराठा योद्धा शिवाजी की मां थीं। मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिका के लिए चुनी जा सकती हैं। संदीप सिंह फिल्म का निर्देशन करेंगे। 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' के लिए प्रशंसक भी उत्साहित हैं। इसका सबसे बड़ा कारण विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' है, जो इसी साल 14 फरवरी को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता मिली थी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Jai Bhavani!— Sandeep Singh (@thisissandeeps) February 19, 2025
Jai Shivaji!
Har Har Mahadev!!
On the 395th Birth Anniversary of the greatest warrior king, #ThePrideOfBharat #ChhatrapatiShivajiMaharaj, we proudly present the first look, showcasing the strength and devotion of the legendary king who changed the destiny of the… pic.twitter.com/E5SDIKkeFH