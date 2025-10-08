राजवीर जवंदा का आखिरी पोस्ट वायरल (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rajvirjawandaofficial)

राजवीर जवंदा का आखिरी पोस्ट वायरल, लिखा था- किसी को समझ नहीं आता

लेखन ज्योति सिंह 05:16 pm Oct 08, 202505:16 pm

क्या है खबर?

पंजाब के गायक राजवीर जवंदा अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने 8 अक्टूबर को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनके निधन से प्रशंसकों को तगड़ा झटका लगा है। इस बीच गायक का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर प्रशंसक उन्हें भारी मन से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वीडियो में राजवीर को समंदर किनारे काले कपड़ों में देखा जा सकता है। बैकग्राउंड में एक पंजाबी गाना चल रहा है।