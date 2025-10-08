राजवीर जवंदा का आखिरी पोस्ट वायरल, लिखा था- किसी को समझ नहीं आता

LOADING...
राजवीर जवंदा का आखिरी पोस्ट वायरल (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rajvirjawandaofficial)

लेखन ज्योति सिंह
Oct 08, 2025
05:16 pm
पंजाब के गायक राजवीर जवंदा अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने 8 अक्टूबर को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनके निधन से प्रशंसकों को तगड़ा झटका लगा है। इस बीच गायक का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर प्रशंसक उन्हें भारी मन से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वीडियो में राजवीर को समंदर किनारे काले कपड़ों में देखा जा सकता है। बैकग्राउंड में एक पंजाबी गाना चल रहा है।

राजवीर ने किया था ये पोस्ट

35 साल के राजवीर ने दुर्घटना से 1 दिन पहले यानी 26 सितंबर को इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट किया था। एक वीडियो साझा कर राजवीर ने लिखा था, 'किसी को समझ नहीं आता, तेरी मेरी जो बात है। अगर मुझे तुम्हारी याद आए तो मुझे बताना कि वो कौन-सा पल है।' बता दें कि गायक 27 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के बद्दी में सड़क हादसे का शिकार हुए थे। उनके सिर और रीढ़ की हड्‌डी में गंभीर चोटें आईं थी।

