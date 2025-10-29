दिलजीत दोसांझ ने छुए अमिताभ बच्चन के पैर, बौखलाए खालिस्तानी संगठन ने दे डाली ये धमकी

पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ यूं तो अमूमन अपने गानों, फिल्मों और संगीत कायक्रमों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब वो एक नई वजह से सुर्खियों में आए हैं, जिसके चलते न सिर्फ उनके परिवारवालों, बल्कि उनके प्रशंसकों को भी उनकी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि खालिस्तानी संगठन सिख फाॅर जस्टिस (SFJ) ने दिलजीत को 29 अक्टूबर को धमकी दी है। आइए पूरा मामला विस्तार से जान लें।

दावा दिलजीत ने किया 1984 के नरसंहार पीड़ितों का अपमान पन्नू ने बयान जारी कर कहा कि दिलजीत ने अमिताभ के पैर छूकर 1984 के नरसंहार पीड़ितों का अपमान किया है। उन्होंने इस हरकत से 1984 के हर पीड़ित, हर विधवा और उन दंगों में अनाथ हुए हर बच्चे का अपमान किया है। पन्नू ने दावा किया कि अमिताभ ने 31 अक्टूबर, 1984 को 'खून का बदला खून' जैसा नारा दिया था। इस तर उन्होंने भीड़ को उकसाया था। इसके बाद ही सिखों का नरसंहार करने वाली भीड़ निकली थी।

बयान अमिताभ ने अपने पैर छुआकर ठीक नहीं किया- गुरपतवंत सिंह पन्नू पन्नू ने ये भी कहा कि अमिताभ ने अपने पैर छुआकर ठीक नहीं किया। उसने कहा कि महानायक ने नरसंहार का विरोध नहीं किया था। बता दें कि 1 नवंबर को दिलजीत का ऑस्ट्रेलिया में कॉन्सर्ट है और उसी दिन को अकाल तख्त साहिब ने नरसंहार स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। पन्नू ने दिलजीत के कार्यक्रम की तारीख को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि ये तो नरसंहार पीड़ितों का मजाक उडाने जैसा है।