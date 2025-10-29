दिलजीत दोसांझ ने छुए अमिताभ बच्चन के पैर, बौखलाए खालिस्तानी संगठन ने दे डाली ये धमकी
क्या है खबर?
पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ यूं तो अमूमन अपने गानों, फिल्मों और संगीत कायक्रमों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब वो एक नई वजह से सुर्खियों में आए हैं, जिसके चलते न सिर्फ उनके परिवारवालों, बल्कि उनके प्रशंसकों को भी उनकी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि खालिस्तानी संगठन सिख फाॅर जस्टिस (SFJ) ने दिलजीत को 29 अक्टूबर को धमकी दी है। आइए पूरा मामला विस्तार से जान लें।
चेतावनी
दिलजीत का शाे रद्द कराने की धमकी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, खालिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठन ने दिलजीत को धमकी इसलिए दी है, क्योंकि उन्होंने 'कौन बनेगा करोड़पति 17' के प्रोमो में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के पैर छुए थे। खालिस्तान समर्थक समूह को ये बात नागवार गुजरी कि दिलजीत ने अमिताभ के पैर छुए। इससे बौखलाए SFJ के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने चेतावनी जारी कर कहा कि वो दिलजीत का 1 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में होने वाला शो बंद करवा देगा।
ट्विटर पोस्ट
दिलजीत ने छुए थे अमिताभ के पैर, यहां देखिए वीडियो
दावा
दिलजीत ने किया 1984 के नरसंहार पीड़ितों का अपमान
पन्नू ने बयान जारी कर कहा कि दिलजीत ने अमिताभ के पैर छूकर 1984 के नरसंहार पीड़ितों का अपमान किया है। उन्होंने इस हरकत से 1984 के हर पीड़ित, हर विधवा और उन दंगों में अनाथ हुए हर बच्चे का अपमान किया है। पन्नू ने दावा किया कि अमिताभ ने 31 अक्टूबर, 1984 को 'खून का बदला खून' जैसा नारा दिया था। इस तर उन्होंने भीड़ को उकसाया था। इसके बाद ही सिखों का नरसंहार करने वाली भीड़ निकली थी।
बयान
अमिताभ ने अपने पैर छुआकर ठीक नहीं किया- गुरपतवंत सिंह पन्नू
पन्नू ने ये भी कहा कि अमिताभ ने अपने पैर छुआकर ठीक नहीं किया। उसने कहा कि महानायक ने नरसंहार का विरोध नहीं किया था। बता दें कि 1 नवंबर को दिलजीत का ऑस्ट्रेलिया में कॉन्सर्ट है और उसी दिन को अकाल तख्त साहिब ने नरसंहार स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। पन्नू ने दिलजीत के कार्यक्रम की तारीख को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि ये तो नरसंहार पीड़ितों का मजाक उडाने जैसा है।
एपिसोड
31 अक्टूबर को आएगा दिलजीत वाला एपिसोड
बता दें कि KBC 17 का दिलजीत वाला एपिसोड 31 अक्टूबर को प्रसारित होगा। 27 अक्टूबर को शो का प्रोमो सामने आया था। दिलजीत ने हॉट सीट पर बैठकर अमिताभ से अपनी और उनकी फिल्मों पर बात करते नजर आए थे। इससे पहले शो का एक प्रोमो जारी किया गया था। इसमें अमिताभ, दिलजीत को शो के प्रशंसकों से मिलवाते दिखे थे। प्रोमो में दिलजीत अपनी फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' का गाना 'मैं हूं पंजाब' गाते दिखाई दिए थे।