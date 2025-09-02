दिलजीत दोसांझ से एमी विर्क तक, ये सितारे बने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए मसीहा
क्या है खबर?
पंजाब के कई जिलों में इन दिनों बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कई परिवार बेघर हो गए हैं और लोग मुश्किल का सामना कर रहे हैं। राहत और बचाव के लिए प्रशासन के साथ-साथ स्थानीय लोग भी लगातार मदद में जुटे हुए हैं। पंजाबी सिनेमा की जानी-मानी हस्तियां भी आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ा रही हैं। गायक और अभिनेता एमी विर्क ने पंजाब के 200 प्रभावित घरों को गोद लिया है।
मदद
एमी ने 200 प्रभावित घरों को लिया गोद
एमी ने बड़ा दिल दिखाते हुए 200 बाढ़ से प्रभावित परिवारों को गोद ले लिया है। उन्होंने लिखा, 'पंजाब में बाढ़ से हुई तबाही देखकर हमारा दिल दुखता है। अपने लोगों को बिना छत के देखकर मैं पूरी तरह टूट गया हूं। हम उन 200 घरों को गोद ले रहे हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। यह केवल आश्रय के बारे में नहीं है-यह आशा, सम्मान और फिर से शुरुआत करने की ताकत देने के बारे में है।'
अन्य
सोनम बाजवा कर रहीं संगठनों की मदद
दिलजीत दोसांझ ने गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर गुरदासपुर और अमृतसर के 10 गांवों को गोद लिया है। उनकी टीम भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। गायक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह जानकारी दी है। पंजाबी अभिनेत्री सोनम बाजवा ने बताया कि वह उन संगठनों की मदद कर रही हैं, जो बचाव दल के रूप में जमीनी स्तर पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।