बाढ़ पीड़ितों के लिए मसीहा बने ये सितारे (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@diljitdosanjh)

दिलजीत दोसांझ से एमी विर्क तक, ये सितारे बने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए मसीहा

लेखन दीक्षा शर्मा 12:09 pm Sep 02, 202512:09 pm

क्या है खबर?

पंजाब के कई जिलों में इन दिनों बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कई परिवार बेघर हो गए हैं और लोग मुश्किल का सामना कर रहे हैं। राहत और बचाव के लिए प्रशासन के साथ-साथ स्थानीय लोग भी लगातार मदद में जुटे हुए हैं। पंजाबी सिनेमा की जानी-मानी हस्तियां भी आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ा रही हैं। गायक और अभिनेता एमी विर्क ने पंजाब के 200 प्रभावित घरों को गोद लिया है।