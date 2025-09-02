निर्देशक संजय लीला भंसाली के खिलाफ बीकानेर में शिकायत दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला 

बीछवाल थाने में दर्ज यह मामला भंसाली की आगामी बहुचर्चित फिल्म 'लव एंड वॉर' की शूटिंग से जुड़ा है। FIR में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, धमकी और संगठित षड्यंत्र जैसे संगीन आरोप शामिल किए गए हैं। यह शिकायत राधा फिल्म्स एंड हॉस्पिटैलिटी के CEO और लाइन प्रोड्यूसर प्रतीक राज माथुर ने दर्ज करवाई है। उन्होंने आपोर लगाया है कि फिल्म 'लव एंड वॉर' के प्रोडक्शन में नियुक्ति प्रक्रिया और सुरक्षा इंतजाम को लेकर धोखाधड़ी की गई है।

FIR

भंसाली पर लगा ये आरोप

भंसाली पर आरोप है कि उन्होंने फिल्म 'लव एंड वॉर' की शूटिंग के दौरान नियुक्ति और सुरक्षा इंतजाम को लेकर धोखा किया है। इसके अलावा निजी सुरक्षा कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार और धमकी देने की घटना का भी जिक्र FIR में दर्ज है। फिलहाल इस मामले में भंसाली या उनकी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि 'लव एंड वॉर' में पहली बार रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट की तिकड़ी नजर आएगी।