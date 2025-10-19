पुनीत इस्सर ने पंकज धीर को दी भावुक श्रद्धांजलि, लिखा- मेरा भाई नहीं रहा
मशहूर अभिनेता पंकज धीर का 15 अक्टूबर को निधन हो गया था। उनकी अचानक मौत से उनके करीबी साथी और अभिनेता पुनीत इस्सर टूट गए हैं। पुनीत ने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए पंकज को भावुक श्रद्धांजलि दी है, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें कि दोनों का याराना काफी साल पुराना था। जहां पंकज ने 'महाभारत' में कर्ण का किरदार निभाया था, तो वहीं पुनीत दुर्योधन के किरदार में थे।
पंकज के लिए भावुक हुए पुनीत
पुनीत ने एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'मेरा सबसे अच्छा दोस्त। मेरा भाई। अब नहीं रहा। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बड़ी क्षति है। पंकज और मैंने दोस्ती का अटूट बंधन साझा किया जो 40 साल तक चला। करण और दुर्योधन की तरह, हम सबसे अच्छे दोस्त थे। हमारा बंधन भाइयों से कहीं ज्यादा मजबूत था।' बता दें कि पंकज काफी समय से कैंसर से जूझ रहे थे। इसी बीमारी से लड़ते हुए उनका निधन हाे गया था।
October 19, 2025