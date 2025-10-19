पुनीत इस्सर ने पंकज धीर को दी भावुक श्रद्धांजलि (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@impuneetissar)

पुनीत इस्सर ने पंकज धीर को दी भावुक श्रद्धांजलि, लिखा- मेरा भाई नहीं रहा

लेखन ज्योति सिंह 01:29 pm Oct 19, 202501:29 pm

क्या है खबर?

मशहूर अभिनेता पंकज धीर का 15 अक्टूबर को निधन हो गया था। उनकी अचानक मौत से उनके करीबी साथी और अभिनेता पुनीत इस्सर टूट गए हैं। पुनीत ने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए पंकज को भावुक श्रद्धांजलि दी है, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें कि दोनों का याराना काफी साल पुराना था। जहां पंकज ने 'महाभारत' में कर्ण का किरदार निभाया था, तो वहीं पुनीत दुर्योधन के किरदार में थे।