एपी ढिल्लों ने बॉलीवुड गाने नहीं गाने की वजह बताई (तस्वीर: एक्स/@apdhillon)

एपी ढिल्लों क्यों नहीं गाते बॉलीवुड में गाना? बोले- कलाकारों का शोषण करती है ये इंडस्ट्री

लेखन ज्योति सिंह 12:46 pm Oct 19, 202512:46 pm

क्या है खबर?

पंजाबी गायक और रैपर एपी ढिल्लों युवा पीढ़ी के पसंदीदा गायकों में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं। ये अलग बात है कि एपी ने आज तक किसी बॉलीवुड गाने को आवाज नहीं दी। जाहिर है कि दिलजीत दोसांझ और गुरु रंधावा जैसे कई गायक हैं, जिन्होंने बॉलीवुड जगत में भी नाम कमाया है, लेकिन एपी इसमें शामिल नहीं हैं। पहली बार उन्होंने इसके पीछे की हैरान करने वाली वजह बताई है।