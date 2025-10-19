LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / एपी ढिल्लों क्यों नहीं गाते बॉलीवुड में गाना? बोले- कलाकारों का शोषण करती है ये इंडस्ट्री
एपी ढिल्लों क्यों नहीं गाते बॉलीवुड में गाना? बोले- कलाकारों का शोषण करती है ये इंडस्ट्री
एपी ढिल्लों ने बॉलीवुड गाने नहीं गाने की वजह बताई (तस्वीर: एक्स/@apdhillon)

एपी ढिल्लों क्यों नहीं गाते बॉलीवुड में गाना? बोले- कलाकारों का शोषण करती है ये इंडस्ट्री

लेखन ज्योति सिंह
Oct 19, 2025
12:46 pm
क्या है खबर?

पंजाबी गायक और रैपर एपी ढिल्लों युवा पीढ़ी के पसंदीदा गायकों में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं। ये अलग बात है कि एपी ने आज तक किसी बॉलीवुड गाने को आवाज नहीं दी। जाहिर है कि दिलजीत दोसांझ और गुरु रंधावा जैसे कई गायक हैं, जिन्होंने बॉलीवुड जगत में भी नाम कमाया है, लेकिन एपी इसमें शामिल नहीं हैं। पहली बार उन्होंने इसके पीछे की हैरान करने वाली वजह बताई है।

बयान

इस वजह से बॉलीवुड में नहीं किया काम

SMTV यूट्यूब चैनल से बातचीत में एपी ने कहा, "मुझे अपने लोगों की परवाह है। ये बॉलीवुड की बात नहीं, मेरे समुदाय के लिए एक मिसाल कायम करने की बात है। वो अपने फायदे के लिए गाने और आर्टिस्ट का शोषण करते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "मैंने बॉलीवुड में गाना बनाया था, लेकिन वो गाना और उसके अधिकार अपने पास रखना चाहते थे। मैंने उनसे कहा कि जब तक वो इसे नहीं बदलेंगे, मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता।"

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो