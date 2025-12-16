'राहु केतु' का दूसरा गाना 'यारी यही है' हुआ जारी, अरमान मलिक ने दी आवाज

लेखन ज्योति सिंह 12:22 pm Dec 16, 202512:22 pm

क्या है खबर?

पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की फिल्म 'राहु केतु' 16 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस कॉमेडी फिल्म के जरिए 'फुकरे' वाले 'सनी-चूचा' वापस आ रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग भी बेताब हैं। निर्माताओं की ओर से आगामी फिल्म का दूसरा गाना 'यारी यही है' जारी कर दिया गया है। इसे अरमान मलिक ने आवाज दी है, और संगीत अभिजीत वघानी ने दिया है। इससे पहले पार्टी एंथम गाना 'मदिरा' जारी हुआ था।