LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'राहु केतु' का दूसरा गाना 'यारी यही है' हुआ जारी, अरमान मलिक ने दी आवाज  
'राहु केतु' का दूसरा गाना 'यारी यही है' हुआ जारी, अरमान मलिक ने दी आवाज  

'राहु केतु' का दूसरा गाना 'यारी यही है' हुआ जारी, अरमान मलिक ने दी आवाज  

लेखन ज्योति सिंह
Dec 16, 2025
12:22 pm
क्या है खबर?

पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की फिल्म 'राहु केतु' 16 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस कॉमेडी फिल्म के जरिए 'फुकरे' वाले 'सनी-चूचा' वापस आ रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग भी बेताब हैं। निर्माताओं की ओर से आगामी फिल्म का दूसरा गाना 'यारी यही है' जारी कर दिया गया है। इसे अरमान मलिक ने आवाज दी है, और संगीत अभिजीत वघानी ने दिया है। इससे पहले पार्टी एंथम गाना 'मदिरा' जारी हुआ था।

भाईचारा

गाने में दिखा पुलकित और वरुण का भाईचारा

जी स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर रिलीज 'यारी यही है' गाने को शुरुआत से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। यह गाना दोस्ती की एक नई मिसाल पेश करता है, जिसमें पुलकित और वरुण का भाईचारा लोगों के दिल को छू जाएगा। 'राहु केतु' की कहानी 2 दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है जिन्हें गांव वाले मनहूस समझते हैं। वह जहां और जिसके भी घर जाते हैं, उनका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। फिल्म 'महाराजा' वाली शालिनी पांडे भी इसमें हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए गाने की एक झलक

Advertisement