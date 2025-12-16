LOADING...
रणवीर सिंह ने उड़ाया था 'कांतारा' के दैव का मजाक, अब ऋषभ शेट्‌टी ने दी प्रतिक्रिया
लेखन ज्योति सिंह
Dec 16, 2025
12:19 pm
क्या है खबर?

सुपरस्टार ऋषभ शेट्‌टी पिछली रिलीज फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' की सफलता का लुत्फ उठा रहे हैं। फिल्म को दर्शकों के अलावा, फिल्मी सितारों से भी बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली थी। बवाल उस वक्त मचा, जब रणवीर सिंह ने तारीफ करते हुए फिल्म क्लाइमैक्स में दिखाए गए 'दैव' की नकल उतारी। इस हरकत के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर रणवीर को जमकर खरी-खोटी सुनाई। नतीजन अभिनेता को माफी मांगनी पड़ी। इस पूरे विवाद पर पहली बार ऋषभ ने प्रतिक्रिया दी है।

असहजता

परंपराओं की नकल से असहज महसूस करते हैं ऋषभ

ऋषभ एक कार्यक्रम का हिस्सा बने जहां उन्होंने इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "यह मुझे असहज करता है। हालांकि फिल्म का ज्यादातर हिस्सा सिनेमा और प्रदर्शन है, लेकिन दैवीय तत्व संवेदनशील और पवित्र है। मैं जहां भी जाता हूं, लोगों से अनुरोध करता हूं कि वह इसे मंच पर प्रदर्शित न करें या इसका उपहास न करें। यह भावनात्मक रूप से हमसे गहराई से जुड़ा है।" उन्होंने कहा कि दर्शकों के लिए इन भावनाओं को समझना जरूरी है।

टिप्पणी

रणवीर का नाम लेने से बचे अभिनेता

ऋषभ ने कांतारा बनाने के दौरान स्थानीय रीति-रिवाजों के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों को विस्तार से समझाया। हालांकि प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने रणवीर का नाम नहीं लिया, लेकिन यह बयान 'धुरंधर' अभिनेता की आलोचना के कुछ दिनों बाद आया है। बता दें कि IFFI 2026 के दौरान रणवीर ने 'कांतारा' के उस दृश्य की नकल उतारी थी, जिसमें ऋषभ के अंदर देवी चावुंडी ने प्रवेश किया था। रणवीर ने उस किरदार को फीमेल भूतनी कह दिया था।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

