ऋषभ शेट्‌टी ने 'कांतारा' दैव विवाद पर प्रतिक्रिया दी

रणवीर सिंह ने उड़ाया था 'कांतारा' के दैव का मजाक, अब ऋषभ शेट्‌टी ने दी प्रतिक्रिया

लेखन ज्योति सिंह 12:19 pm Dec 16, 202512:19 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार ऋषभ शेट्‌टी पिछली रिलीज फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' की सफलता का लुत्फ उठा रहे हैं। फिल्म को दर्शकों के अलावा, फिल्मी सितारों से भी बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली थी। बवाल उस वक्त मचा, जब रणवीर सिंह ने तारीफ करते हुए फिल्म क्लाइमैक्स में दिखाए गए 'दैव' की नकल उतारी। इस हरकत के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर रणवीर को जमकर खरी-खोटी सुनाई। नतीजन अभिनेता को माफी मांगनी पड़ी। इस पूरे विवाद पर पहली बार ऋषभ ने प्रतिक्रिया दी है।