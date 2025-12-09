'राहु केतु' का पहला गाना 'मदिरा' जारी, शालिनी पांडे संग झूमते दिखे पुलकित सम्राट-वरुण शर्मा

लेखन ज्योति सिंह 12:24 pm Dec 09, 202512:24 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'राहु केतु' दर्शकों के बीच आने को तैयार है। फिल्म का पहला गाना 'मदिरा' जारी कर दिया गया है, जो नए साल 2026 के जश्न को रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जोशीले बीट्स वाले इस पार्टी एंथम को सिमर कौर, अभिनव शेखर और विक्रम मोंट्रोस ने मिलकर तैयार किया है। गाने में अभिनेत्री शालिनी पांडे के साथ, पुलकित और वरुण को झूमते हुए देखा जा सकता है।