'राहु केतु' का पहला गाना 'मदिरा' जारी, शालिनी पांडे संग झूमते दिखे पुलकित सम्राट-वरुण शर्मा
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'राहु केतु' दर्शकों के बीच आने को तैयार है। फिल्म का पहला गाना 'मदिरा' जारी कर दिया गया है, जो नए साल 2026 के जश्न को रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जोशीले बीट्स वाले इस पार्टी एंथम को सिमर कौर, अभिनव शेखर और विक्रम मोंट्रोस ने मिलकर तैयार किया है। गाने में अभिनेत्री शालिनी पांडे के साथ, पुलकित और वरुण को झूमते हुए देखा जा सकता है।
रिलीज
जनवरी, 2026 में रिलीज हो रही है फिल्म 'राहु केतु'
'मदिरा' को जी स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया है। गाने में शालिनी बेहद आकर्षक और पहले कभी न देखे गए अवतार में सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। 'राहु केतु' का पोस्टर और टीजर वीडियो निर्माताओं द्वारा पहले जारी किया जा चुका है, जिसने दर्शकों को उत्साहित कर दिया है। फिल्म 16 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार है। इसका लेखन और निर्देशन विपुल विग ने किया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए गाने का वीडियो
Madira is here to own the night. Out now and ready to set the vibe on fire! ⚡🍻#Madira Song Out Now— Zee Studios (@ZeeStudios_) December 9, 2025
🔗 - https://t.co/rIAr5Bl8Ic#RahuKetu in cinemas on 16th January 2026.@PulkitSamrat @varunsharma90 #ShaliniPandey @vipulhappy @BliveProd #UmeshKrBansal @DeshmukhPragati… pic.twitter.com/WKJ5ZNOdtv