'राहु केतु' के नए पोस्टर जारी, पापियों की दिशा-दशा बदलने आए पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा
क्या है खबर?
जी स्टूडियो के बैनर तले निर्मित आगामी फिल्म 'राहु केतु' के नए पोस्टरों ने लोगों को उत्साहित कर दिया है। फिल्म में पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा मुख्य किरदार में हैं। उनके साथ शालिनी पांडे नजर आएंगी। टीजर से फिल्म की कहानी का अंदाजा लग गया था, लेकिन अब पुलकित और वरुण के किरदारों का नए अंदाज में पेश किया गया है। निर्माताओं ने पोस्टर के जरिए बताया कि 'राहु केतु' पापियों की दिशा और दशा बदलने आ रहे हैं।
फिल्म
जानिए काैन है 'राहु' और कौन है 'केतु'
इस आगामी कॉमेडी फिल्म में, वरुण राहु का किरदार निभा रहे हैं। उनका पोस्टर जारी करते हुए निर्माताओं ने लिखा, 'आ गए हैं राहु, जो तोड़ेंगे सबके पापों का घड़ा!' पुलकित केतु के किरदार में हैं, जिनके पोस्टर के साथ कैप्शन दिया गया, 'ये हैं केतु, जिनके आने से बदलेगी पापियो की दशा और दिशा!' इसके अलावा, शालिनी का पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। विपुल विग के निर्देशन में बनी 'राहु केतु' 16 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
Aa gaye hain Rahu...jo todenge sabke paapon ka ghada! 😎— Zee Studios (@ZeeStudios_) December 12, 2025
Teaser out now.
🔗 - https://t.co/yNxSJKyMXp
Bring your gang, bring the chaotic vibes!#RahuKetu arrives in cinemas on 16th January 2026.@PulkitSamrat @varunsharma90 #ShaliniPandey @vipulhappy @BliveProd #UmeshKrBansal… pic.twitter.com/rMCeMRyCt7
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
Ye hain Ketu, jinke aane se badlegi paapiyo ki dasha aur disha! 🤣#RahuKetu teaser out now.— Zee Studios (@ZeeStudios_) December 12, 2025
🔗 - https://t.co/yNxSJKzkMX
Bring your gang… the chaos begins on 16th January 2026.@PulkitSamrat @varunsharma90 #ShaliniPandey @vipulhappy @BliveProd #UmeshKrBansal @isinghsuraj… pic.twitter.com/E45mYgGnay