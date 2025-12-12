'राहु केतु' के नए पोस्टर जारी

'राहु केतु' के नए पोस्टर जारी, पापियों की दिशा-दशा बदलने आए पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा

लेखन ज्योति सिंह 11:55 am Dec 12, 202511:55 am

क्या है खबर?

जी स्टूडियो के बैनर तले निर्मित आगामी फिल्म 'राहु केतु' के नए पोस्टरों ने लोगों को उत्साहित कर दिया है। फिल्म में पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा मुख्य किरदार में हैं। उनके साथ शालिनी पांडे नजर आएंगी। टीजर से फिल्म की कहानी का अंदाजा लग गया था, लेकिन अब पुलकित और वरुण के किरदारों का नए अंदाज में पेश किया गया है। निर्माताओं ने पोस्टर के जरिए बताया कि 'राहु केतु' पापियों की दिशा और दशा बदलने आ रहे हैं।