'स्ट्रीट फाइटर' से विद्युत जामवाल की पहली झलक जारी, पहचानना हुआ मुश्किल

लेखन ज्योति सिंह 11:24 am Dec 12, 202511:24 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल एक बार फिर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। इस बार उन्होंने हाॅलीवुड फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' के लिए अपनी कमर कसी है, जो काफी समय से चर्चा में है। दिलचस्प बात ये है कि निर्माताओं ने फिल्म से विद्युत की पहली झलक जारी कर दी है। अभिनेता का लुक आंखों को धोखा देने के लिए काफी है। एक मिनट के लिए उन्हें पहचान पाना मुश्किल होगा। 'स्ट्रीट फाइटर' की रिलीज तारीख भी आ गई है।