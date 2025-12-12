LOADING...
'स्ट्रीट फाइटर' से विद्युत जामवाल की पहली झलक जारी, पहचानना हुआ मुश्किल
लेखन ज्योति सिंह
Dec 12, 2025
11:24 am
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल एक बार फिर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। इस बार उन्होंने हाॅलीवुड फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' के लिए अपनी कमर कसी है, जो काफी समय से चर्चा में है। दिलचस्प बात ये है कि निर्माताओं ने फिल्म से विद्युत की पहली झलक जारी कर दी है। अभिनेता का लुक आंखों को धोखा देने के लिए काफी है। एक मिनट के लिए उन्हें पहचान पाना मुश्किल होगा। 'स्ट्रीट फाइटर' की रिलीज तारीख भी आ गई है।

फिल्म

2026 में रिलीज होने के लिए तैयार है 'स्ट्रीट फाइटर'

विद्युत ने सोशल मीडिया पर अपना 'स्ट्रीट फाइटर' लुक साझा किया है। साथ में कैप्शन दिया, 'अपनी सीमाओं से आगे बढ़ें। विद्युत जामवाल धल्सिम हैं।' दरअसल, फिल्म में अभिनेता धल्सिम का किरदार निभा रहे हैं। इसकी कहानी 1987 में लॉन्च कैपकॉम के वीडियो गेम पर आधारित है। किताओ सकुराई के निर्देशन में बनी इस फिल्म को 16 अक्टूबर, 2026 में रिलीज किया जाएगा। विद्युत को आखिरी बार 2024 में रिलीज फिल्म 'क्रैक: जीतेगा तो जिएगा' में देखा गया था।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए अभिनेता की झलक

